El SMN mantiene la alerta por tormentas: fuerte inestabilidad en el oeste provincial y el NOA

El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta para el interior provincial, donde se espera caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y lluvias intensas. El fenómeno también rige para otras siete provincias que combinan alertas entre amarillas y naranja.

viernes, 5 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para el oeste de la provincia. La advertencia alcanza a la puna de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén y Santa María, donde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad durante la tarde y la noche de este viernes.

Según el Sistema de Alerta Temprana del organismo, los eventos podrían estar acompañados por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos.

También se anticipan acumulados de precipitación diarios de entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Este fenómeno meteorológico también se extiende, bajo alerta amarilla, a las provincias de Jujuy, Tucumán, La Rioja, Mendoza y Buenos Aires. Mientras que, en Salta y San Juan el SMN elevó el nivel de alerta a naranja donde se espera que las tormentas sean de mayor intensidad.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados por los canales oficiales y tomar las precauciones correspondientes ante el desarrollo de estos fenómenos.