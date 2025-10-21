Elecciones 2025: debut de la Boleta Única de Papel y el orden de los partidos en nuestra provincia

Por primera vez a nivel nacional, los votantes marcarán su opción en una boleta que reúne a todas las listas políticas, reemplazando la tradicional “sábana” partidaria.

lunes, 20 de octubre de 2025

Las Elecciones Legislativas 2025, que se realizarán el próximo 26 de octubre, marcarán el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) en toda Argentina. Esta modalidad reemplaza la clásica papeleta partidaria o “sábana” y permite que todos los espacios políticos figuren en una misma boleta, donde los electores deben señalar con una cruz su opción para cada cargo.

A diferencia del sistema anterior, en el que cada partido presentaba su propia papeleta, la BUP integra todas las listas de candidatos en una sola hoja, ordenadas según criterios que varían en cada jurisdicción. Esto implica que el orden de los partidos es diferente en cada provincia y se adapta a la normativa local.

Autoridades electorales recordaron que es fundamental revisar la boleta antes de votar para identificar correctamente a los candidatos de cada partido y marcar con claridad la elección, asegurando así la validez del sufragio.

La implementación de la BUP genera expectativas sobre su eficacia para agilizar la votación y transparentar los resultados, especialmente en una elección de medio término donde se renueva parte del Congreso nacional.

1- Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)

2 – Fuerza Patria

3 – Primero Catamarca

4 – Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

5 – Alianza La Libertad Avanza

6 – Hacemos Renacer Catamarca

7 – Somos Provincias Unidas – Catamarca

8 – Política Obrera

9 – Frente Patriota Federal