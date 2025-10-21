Beneficiarios de Becas provinciales ya reciben sus tarjetas de crédito  

Desde este lunes, los beneficiarios de Becas Catamarca Incluye pueden retirar sus tarjetas de crédito en el CAPE, según un cronograma por inicial del apellido, para acceder a beneficios y promociones del Marcatón.

lunes, 20 de octubre de 2025

Desde este lunes, los beneficiarios de Becas Catamarca Incluye (Categoría General) ya reciben sus correspondientes tarjetas de crédito del Banco de la Nación Argentina, que les permitirá acceder a los beneficios del Marcatón, entre otras promociones.

El trámite es personal y deben concurrir con DNI al pabellón 10 del CAPE. Vale mencionar que, para acceder a la tarjeta deben contar con situación crediticia positiva.

Los beneficiarios podrán tramitar su tarjeta los próximos días, de acuerdo a este cronograma:

-Martes 21 de octubre

09:00 a 12:00: beneficiarios cuyo apellido comience con C.

12:00 a 15:00: beneficiarios cuyo apellido comience con D, E y F.

-Miércoles 22 de octubre

09:00 a 13:00: beneficiarios cuyo apellido comience con G, H, I y J.

13:00 a 15:00: beneficiarios cuyo apellido comience con K, L y M.

-Jueves 23 de octubre

09:00 a 12:00: beneficiarios cuyo apellido comience con N, N y O.

12:00 a 15:00: beneficiarios cuyo apellido comience con P, Q y R.

-Viernes 24 de octubre

09:00 a 12:00: beneficiarios cuyo apellido comience con S, T y U.

12:00 a 15:00: beneficiarios cuyo apellido comience con V, W, Y y Z.