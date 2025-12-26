Encontraron muerto a un joven de 19 años en Salta: tenía un tiro en el cuello

viernes, 26 de diciembre de 2025

Un joven de 19 años fue encontrado muerto con un disparo en el cuello en la ciudad salteña de Orán y la Justicia investiga si se trató de un crimen.

Conforme a la información del Ministerio Público Fiscal (MPF) local y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el hallazgo ocurrió en el cruce de las calles YPF y Natalio Roldán, barrio Caballito,

La fiscal penal María Soledad Filtrin Cuezzo ordenó la toma de testimonios, el análisis de las cámaras de seguridad y la incautación de objetos de relevancia para la investigación.

La necropsia, que se llevó a cabo en la morgue del Cuerpo de Investigaciones Forenses, reveló que la causa del deceso fue un shock hipovolémico provocado por una herida de arma de fuego.

Por su parte, personal de Criminalística realizaron los trabajos de rigor en la escena.

Además, agentes de la Unidad de Investigación GAP Orán llevan a cabo pesquisas para constatar presuntas responsabilidades y concretar posibles detenciones.