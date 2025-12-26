El Gobierno definió la fecha de pago de los haberes de diciembre

Los sueldos de empleados estatales y docentes se acreditarán la segunda semana de enero conforme al cronograma oficial

viernes, 26 de diciembre de 2025

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública informa que los empleados agentes de los distintos organismos de la Administración Pública Provincial cobrarán los haberes correspondientes al mes en curso el día miércoles 7 de enero de 2026.

En tanto, los docentes verán acreditados este mismo concepto al día siguiente, es decir el jueves 8. El cronograma de acreditación fue definido por las distintas dependencias del ministerio en acuerdo con las autoridades del Banco de la Nación Argentina, agente financiero del Gobierno provincial.

Cronograma

Miércoles 7 de enero de 2026: Administración Pública Provincial.

Jueves 8 de enero de 2026: Docentes.