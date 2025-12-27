Tucumán invertirá casi 1.000 millones de pesos en mantenimiento escolar para el próximo ciclo lectivo

El gobierno provincial destina fondos para reparaciones y mejoras en infraestructura escolar durante el receso de verano.

sábado, 27 de diciembre de 2025

El Gobierno de Tucumán anunció una significativa inversión de casi 1.000 millones de pesos para el mantenimiento de escuelas en toda la provincia. El objetivo de esta inversión es asegurar que los edificios escolares estén en óptimas condiciones de cara al inicio del próximo ciclo lectivo, garantizando un entorno adecuado para el aprendizaje de los estudiantes.

Los fondos serán destinados a tareas de mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento de las infraestructuras educativas, con especial atención a la provisión de insumos y la mejora de los servicios básicos, como electricidad, agua y gas. Los trabajos se realizarán durante el receso de verano, lo que permitirá que las escuelas estén listas antes del inicio de las clases en marzo de 2026.

Este plan de inversión forma parte del presupuesto educativo provincial para el próximo año, y se considera una prioridad para el gobierno de Tucumán en su esfuerzo por mejorar la calidad de la educación en la provincia.

Con estas acciones, Tucumán busca no solo mantener sus establecimientos en buenas condiciones, sino también proporcionar un ambiente más seguro y cómodo para alumnos y docentes.