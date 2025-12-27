El Papa León XIV asegura que el perdón es una fuerza “Más auténtica que la de las armas”

En su alocución durante la Festividad de San Sebastián, el Pontífice destacó la importancia del perdón y la paz frente a la violencia y el poder.

sábado, 27 de diciembre de 2025

El Papa León XIV expresó hoy que el perdón es una fuerza “más auténtica que la de las armas” al reflexionar sobre el martirio y el mensaje de paz en su homilía durante la Festividad de San Sebastián, el primer mártir de la Iglesia. En la ceremonia, que se celebró en el Vaticano, el Sumo Pontífice vinculó la figura de San Esteban con el mensaje cristiano de entrega y amor incondicional.

El Papa subrayó que, para los primeros cristianos, el martirio representaba un «nacer a la luz», y que el sacrificio de Esteban simboliza el verdadero nacimiento al cielo. “El martirio es un nacer al cielo: en efecto, una mirada de fe, incluso en la muerte, ya no advierte sólo oscuridad”, dijo el Pontífice, recordando que la entrega y el perdón son elementos clave del mensaje cristiano.

En su discurso, León XIV también denunció las dificultades que enfrentan aquellos que luchan por la justicia y la paz en el mundo actual. Señaló que quienes optan por el camino pacífico, el de la reconciliación y el perdón, a menudo son ridiculizados y excluidos del debate público. «Quienes hoy creen en la paz y eligieron el camino desarmado de Jesús y de los mártires, son a menudo ridiculizados», agregó el Papa, quien destacó el sacrificio de Esteban, quien murió perdonando a sus enemigos, como un ejemplo de la verdadera fuerza cristiana.

El Pontífice también hizo un llamado a reconocer la dignidad del prójimo, enfatizando que la verdadera esperanza se reactiva cuando uno comienza a mirar a los demás con nuevos ojos, promoviendo así la paz y el entendimiento mutuo. “La fuerza del perdón está presente en el corazón de todos”, afirmó, antes de pedir la intercesión de la Virgen María para que su pueblo encuentre la alegría que disipe todo temor.

Con esta reflexión, el Papa instó a los fieles a seguir el ejemplo de los mártires y a rechazar el uso de la violencia, optando por un camino de amor y perdón en tiempos de creciente polarización y conflicto.