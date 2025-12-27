Beba de un año intoxicada con cocaína en chaco: está fuera de peligro, pero quedó bajo protección judicial

El incidente ocurrió cuando la menor manipuló accidentalmente un envoltorio con restos de cocaína en su casa. La Justicia tomó medidas para garantizar su seguridad.

sábado, 27 de diciembre de 2025

Una beba de un año tuvo que ser internada de urgencia en el Hospital Pediátrico de Resistencia, en la provincia de Chaco, luego de ingerir cocaína de forma accidental. El dramático episodio ocurrió el lunes 22 de diciembre, pero salió a la luz este viernes. Según informaron fuentes médicas y policiales, la menor encontró un envoltorio con restos de polvo blanco en el piso de su hogar, sin que los adultos pudieran evitar que entrara en contacto con la sustancia.

El comportamiento de la niña cambió rápidamente, lo que alertó a su familia. En ese momento, los parientes recordaron que una de las tías de la beba tiene problemas de adicción. La pequeña llegó al hospital con irritabilidad y náuseas, lo que motivó un examen toxicológico que dio positivo para cocaína.

Afortunadamente, el protocolo de emergencia fue activado de inmediato y la beba recibió el tratamiento necesario para estabilizarla. Tras varias horas de observación, los médicos informaron que su condición era estable, aunque la niña permaneció bajo resguardo judicial durante su internación.

El hecho también generó intervención judicial. Después de recibir el alta médica, la beba no regresó con su madre de 18 años, sino que quedó bajo el cuidado de su abuela materna, mientras que el Servicio de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia comenzó a investigar el grado de responsabilidad de los adultos presentes en el hogar en el momento del incidente.

El caso ha despertado gran preocupación por la seguridad de los menores en contextos familiares con antecedentes de consumo de sustancias y resalta la importancia de tomar medidas preventivas para evitar tragedias similares.