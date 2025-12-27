Tras un operativo cerrojo arrestaron a un hombre requerido por la Justicia

sábado, 27 de diciembre de 2025

Ayer, mientras motoristas del COEM-Kappa realizaban recorridos de prevención por el barrio San Francisco de Asís, observaron a un sujeto que contaría con un requerimiento Judicial y éste, al notar la presencia de las unidades móviles, se habría dado a la fuga hacia la zona de serranías.

Rápidamente, y con colaboración de sus pares de la Comisaría Décima Segunda, que por jurisdicción corresponde, de las Divisiones Drones del SAE-911 e Investigaciones de la Institución, los policías montaron un operativo cerrojo y rastrillaje para dar con esta persona y, momentos después, gracias al apoyo aéreo de los Drones, en una vivienda del lugar lograron visualizar y luego interceptar al hombre de apellido Díaz, de 33 años de edad, quien obraba con un pedido de arresto en averiguación del hecho por una causa de robo domiciliario. Además, es importante resaltar que este sujeto contaría con otras causas tales como supuestos delitos de encubrimiento, amenazas y daños, hurto calificado, lesiones graves, robo agravado por escalamiento y robo simple.

Finalmente, el arrestado fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a seguir.