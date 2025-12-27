El abusador de niños del norte de la Capital sumó dos nuevas denuncias

El fiscal le imputó dos nuevos hechos de abuso sexual simple. Asistido por el defensor oficial, el hombre optó por no declarar, tal como lo hizo en las primeras indagatorias.

sábado, 27 de diciembre de 2025

En las últimas horas se conoció de fuentes oficiales que el sujeto de 53 años, de apellido Ovejero, detenido el jueves 11 de diciembre por abuso sexual infantil, sumó dos nuevos cargos judiciales.

El fiscal del distrito norte, Sánchez Ruiz, recibió el informe de las cámaras Gesell realizadas a dos niñas, cuyos progenitores habían denunciado a Ovejero, tras conocer de su detención a través de los medios de prensa.

Tal como lo informó este diario, los padres de las niñas se dirigieron a la Justicia y acusaron al vecino Ovejero de haber abusado sexualmente de las pequeñas en su casa. Allí las llevaba bajo engaños, empleando el mismo modus operandi que con las dos primeras víctimas.

Las profesionales que asistieron a las niñas escucharon de estas el padecimiento que atravesaron a manos de Ovejero. Una vez anoticiado, el fiscal de la causa ordenó una nueva indagatoria para el sindicado. Por este motivo, el sujeto fue llevado nuevamente ante el fiscal, quien le imputó dos nuevos hechos de abuso sexual simple. Asistido por el defensor oficial Efraín Morcos, el hombre optó por no declarar, tal como lo hizo en las primeras indagatorias.

El hecho

Brevemente, el 11 de diciembre pasado los efectivos de la Comisaría Séptima arrestaron a Ovejero en su casa de avenida México, cuando los vecinos intentaron lincharlo y prenderle fuego a la casa, luego de tomar conocimiento de que, aprovechándose de la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes del barrio, había abusado sexualmente de ellos. El sujeto aparentemente los contactaba a través de las plataformas y les ofrecía dinero a cambio de filmarlos. Cuando aceptaban y ya se encontraban en la casa de Ovejero, el sujeto los filmaba y los tocaba por encima de la ropa.