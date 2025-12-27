Vecinos lincharon a un presunto ladrón que terminó en el hospital

sábado, 27 de diciembre de 2025

El sujeto de 30 años de apellido Ibarra terminó internado en el hospital con custodia policial. En tanto, el supuesto damnificado realizó la denuncia en la Unidad Judicial N° 7.

Fuentes policiales y judiciales consultadas informaron que, pasadas las 23.30 del jueves, un llamado al 911 los alertó de un incidente en un pasaje sin nombre, entre las calles Colombia y 8 de Diciembre.

Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre en el suelo que estaba siendo atacado por otro grupo de personas, por lo que intervinieron de inmediato y lo rescataron.

Los vecinos les comentaron a los policías que al sujeto de apellido Ibarra lo habían sorprendido dentro de la casa de uno de ellos, razón por la que lo atraparon hasta que llegó la policía.

Mientras tanto, llegó al lugar una ambulancia del SAME cuyos profesionales asistieron a Ibarra por las graves lesiones que presentaba, trasladándolo al hospital con consigna policial.

Por violento

Por otra parte, el jueves a las 23.50, a solicitud del SAE-911, efectivos del Grupo de Intervención Rápida se hicieron presentes en la esquina de la calle Santiago del Estero y avenida Gobernador Mardoqueo. En el lugar, los aguardaba una mujer de 30 años, quien adujo que su excuñado habría agredido físicamente a su sobrina, de 15 años, para luego darse a la fuga.

Al llegar, el agresor ya se había marchado, por lo que el móvil salió en la búsqueda, logrando su aprehensión en el barrio Virgen Niña.

Se trata de un hombre de apellido Luna (36), quien quedó alojado en la Comisaría Décima.