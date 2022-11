Escapaba de ladrones y murió tras chocar contra un árbol

miércoles, 9 de noviembre de 2022

BUENOS AIRES – Un hombre de 43 años murió luego de chocar con su moto contra un árbol cuando escapaba de delincuentes. El trágico episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Burzaco y hasta el momento los ladrones siguen prófugos.

Martín Maximiliano Borini Prida murió tras perder el control de la moto en la que escapaba de los ladrones y chocar contra un árbol en el boulevard de la avenida Yrigoyen al 15.000, en Burzaco.

El hecho sucedió el domingo pasadas las 18 cuando los delincuentes, a punta de pistola, iniciaron un raid delictivo: intentaron robar una camioneta Ford Ranger blanca y luego una moto a la altura de la rotonda de Los Pinos.

Tras divisar la moto KTM Duque 200 perteneciente a Borini Prida comenzaron a seguirlo y, sin mediar palabras, los ladrones le dispararon.

La víctima, en medio de la huida, realizó una mala maniobra para evitar ser alcanzado por una bala, perdió el control de la moto y chocó contra el árbol.

Los delincuentes se dieron a la fuga y, por el momento, no fueron detenidos.

Si bien no todavía no trascendieron los detalles de la autopsia, los efectivos policiales informaron que la víctima de 43 años no presentaba impactos de bala en su cuerpo y que la muerte se relaciona al accidente.

En el lugar trabajaron los fiscales Leonardo Kaszewski y Silvina Estevez, de la UFI 4 de Lomas de Zamora, junto a la Policía Científica y a efectivos de la Comisaría 2da de Burzaco.

La causa está caratulada como “homicidio en ocasión de robo” y se espera dar con los delincuentes a través de sus movimientos por las cámaras de seguridad.