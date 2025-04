Exministra Fabiola Segura: “Había muchos civiles donde estaba el cuerpo y decían que murió de un infarto”

viernes, 25 de abril de 2025

A días de haber dejado el cargo de ministra de Seguridad, la Dra. Fabiola Segura fue ayer llamada a prestar declaración por el fiscal Hugo Costilla, en el marco de la investigación que lleva adelante hace más de dos años por el homicidio del exministro Juan Carlos Rojas, hecho ocurrido en diciembre del año 2022.

Pasadas las ocho de la mañana, Segura llegó al edificio de calle Sarmiento, donde funciona la sala de audiencia del juzgado Correccional N° 3, y declaró por más de tres horas ante el fiscal y el abogado querellante Dr. Iván Sarquís.

Según informaron fuentes oficiales, Segura debía aportar información sobre cómo se enteró de la muerte de Rojas, ya que era titular de la cartera de Seguridad. En este sentido debía responder a las siguientes interrogantes: ¿Cómo llegó a lo de Rojas?, ¿Qué hizo cuando llegó? ¿Qué vio o a quién vio?, ¿Qué dijo? ¿Qué escuchó y qué hizo luego? ¿Con quién se entrevistó? ¿Y que percibió de Fernando Rojas cuando llegó a la vivienda? Entre otros sinfín de interrogantes con los que la Justicia busca llegar a la verdad real del crimen de Rojas.

Según indicaron fuentes de la causa, Segura fue interrogada quizás de forma incisiva sobre qué fue lo que vio cuando estuvo al frente del cuerpo de Rojas, y por qué le llamó la atención Fernando. En la sala, la exfuncionaria habría referido que lo primero que le llamó la atención fue ver a muchos civiles en el lugar, y a los policías más alejados, como a un costado. En cuanto se acercó donde estaba el cuerpo, dijo que todavía no estaban los profesionales médicos y que los civiles que estaban ahí, que eran muchos, hablaban de una muerte natural: “Como que había muerto por un infarto”. También señaló que: “Cuando se hablaba de una muerte natural, se decía ya que sería velado en Utghra”. Al referirse a Fernando, de quien recordemos la fiscalía a cargo de Costilla tiene sospechas sobre sus acciones, por lo que no le permite a más de dos años del homicidio de su padre constituirse como querellante en el expediente, la exfuncionaria habría indicado que le llamó la atención que ingresara y saliera varias veces de la casa. Si bien no trascendió en qué circunstancias eran estas “salidas” de la casa, en diálogo con la prensa al finalizar la audiencia, el abogado querellante Sarquís indicó que Fernando: “Solo sacó unas sillas fuera de la casa” pero, aclaró que: “Fue en presencia del fiscal”.

Durante la audiencia, desde la fiscalía se proyectaron varias fotografías y videos que cuentan en los abultados cuerpos del expediente para que la exfuncionaria indicara de manera detallada a quiénes o qué “vio” cuando llegó, por ejemplo, en la parte frontal de la casa de Rojas.

Pasado el mediodía, la exministra de Seguridad dejó el edificio. A pesar de que intentó evadir a la prensa, se detuvo para responder preguntas y dijo estar de acuerdo con que la Justicia la haya llamado a declarar: “Van a llamar a más personas. Soy la primera, pero van a haber más declaraciones de otras personas que estuvieron también en el lugar como yo”.

Por otra parte, se refirió a la presencia de “civiles” cerca del cuerpo, dejando trascender que se trataría de personal de la justicia, remarcando claramente que la policía, es decir su personal a cargo estaba en otro sector de la casa.

Consultada sobre el cuerpo de Rojas repitió que antes de la llegada de los profesionales “todos hablaban de una muerte natural”. Lo que llama la atención, es que se recuerda que en una conferencia de prensa los hijos de “Rojitas” exhibieron para la opinión pública fotografía del cuerpo de su papá con múltiples hematomas y contusiones, producto de los ataques y arrastre que padeció antes de ser asesinado por al menos tres personas.