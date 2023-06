Femicidio de Anyelén Gallo Arias: Fernando Esteban será el juez director del Juicio por Jurado

Un dolor desgarrador: la familia Gallo Arias y su querella se mostraron conformes ante la rápidez de la causa y apuntaron contra la expareja, Leonardo Olás.

22 de junio de 2023

Tras un sorteo, se designó para la causa del femicidio de Gallo Arias, como juez director a Damián Fernando Esteban, Presidente de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de 1º Nominación. En consecuencia los jueces suplentes serán Mauricio Navarro Foressi y Miguel Ángel Lozano Gilyam.

Anyelén Gallo Arias fue asesinada por su expareja, Leonardo Olás el 25 de octubre del 2022. Los dos mantuvieron una relación cercana durante 11 años y tuvieron 3 hijas. Por la características de la causa, el juicio será llevado a cabo mediante la modalidad de Juicio por Jurado.

“Esperamos que la justicia catamarqueña esté a la altura de la situación. La familia revive todo y está destruída”, explicó el querellante de la familia Arias, Bruno Jeréz.

No es detalle menor, que Olás había sido previamente denunciado por Gallo Arias por amenazas y golpes en reiteradas ocasiones, incluso tenía una orden de restricción.

El fiscal Costilla remarcó la agilidad con la que el personal judicial actuó en la causa: “Se pudo recaudar toda la prueba sobre los últimos momentos de ella y él, a los fines de acreditar el ciclo de violencia en el que se encontraba inmersa. Lo que pudo demorar fue el tema del ADN y el registro de las cámaras. En este tipo de casos, los vínculos intímos suelen relatar lo que por propia boca de las víctimas dijeron”, explicó el fiscal Costilla, a la salida del proceso.

*Foto de Leonardo Olás.

El fiscal, Hugo Costilla imputó a Olás de “homicidio doblemente agravado por mediar relación de pareja y femicidio”. Si bien, Olás confesó extraoficialmente el crimen, frente al fiscal instructor de la causa se abstuvo de declarar. La autopsia determinó que Anyelén falleció como consecuencia de asfixia por sofocación y que antes intentó defenderse.

Una familia destruída

El femicidio de Anyelén dejó como consecuencia una familia rota y tres pequeñas sin su mamá. Su madre, la figura más cercana a la jovén de a poco se adentra a participar de los procesos judiciales.

“Nuestro compromiso es con las víctimas y en este caso con las víctimas que quedan luego de los femicidios. Este hombre ha matado a la madre de sus tres hijas. No hay prisión perpetua que compense esto, pero es la máxima pena que prevé la ley. El daño que les ha causado a sus hija es irremediable. La madre de Anyelén no pudo venir, ya que no puede enfrentar esto. Ella es una mujer muy fuerte y se está preparando para declarar en el juicio”, comentó Sebastian Ibañéz, el otro abogado de la querella.

El hombre habría cometido el asesinato el domingo 25 de octubre y permaneció en la vivienda con el cuerpo, hasta el lunes a las 8 de la mañana que le avisó al 911.

“A nosotros nos partieron por el medio. Con mi hermana y las nenas no dormimos de noche. Las nenas piden a su mamá todos los días. Que Dios me perdone, quería que lo revienten (a Olás). Yo me quedé tranquila porque nos comunicamos con Burlando y él nos dijo que estabamos en buenas manos”, comentó la tía de Arias, Esthér Arias.