Femicidio: mató a su pareja de un disparo y luego se suicidó

miércoles, 22 de noviembre de 2023

Un hombre asesinó de un disparo a su pareja y luego se suicidó. El femicidio ocurrió en las últimas horas en una casa ubicada en un barrio de Tucumán capital.

Los cuerpos de Oscar Horacio Galván, de 52 años, y Analía Mercedes Díaz, de 47, fueron encontrados en la casa del atacante, ubicada en la calle Blas Parera al 1000, en Villa 9 de julio.

El hallazgo se produjo luego de que familiares de Galván denunciaran que no podían ubicarlo. Por su parte, familiares de Díaz indicaron que la mujer se había dirigido a la casa de su pareja el martes a la mañana y no había regresado.

Al llegar a la casa, la policía encontró los dos cuerpos sin vida y ambos presentaban heridas de bala. El primer informe médico reveló que la mujer recibió un disparo en uno de sus ojos con orificio de entrada y salida, mientras que el hombre tenía un impacto en la sien derecha.

El martes, cerca de las 13, una mujer se comunicó al 911 y denunció que su vecino había golpeado a su pareja, la había encerrado en una habitación y que ella pedía que la liberara. También contó que escuchó dos disparos, según informó el medio local Contexto Tucumán.

De acuerdo con declaraciones de allegados, la pareja estaba atravesando “una separación conflictiva”.

“Eran novios, no vivían juntos. Ella normalmente venía por las mañanas, estaba con él, y se iba”, explicó Juana Mendoza, vecina de la víctima, y añadió: “La pobrecita vivía en otro barrio, dicen que ella estaba separada, pero que vivía con su ex y que no se quería ir de esa casa”.

Galván tenía una denuncia por violencia de género realizada por la víctima y se había dispuesto una medida cautelar que le impedía acercarse.

Al respecto de esto, testigos revelaron que hace unos cuatro meses habían tenido una fuerte discusión. “Creemos que ella lo denunció por eso. Estuvo varias semanas sin aparecer, pero volvió a hacerlo hace unos meses”, explicó Marcela Ramírez, otra vecina.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale, que trabaja en la causa junto al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

En el lugar de los hechos se encontraron un revólver Magnum 357 y dos vainas servidas, que serán sometidos a peritajes, al igual que las autopsias a los dos cuerpos.