Feroz ataque femicida en Pomán: apuñaló a su ex y huyó creyendo que yacía sin vida

El hecho se registró anoche en la localidad de El Pajonal. El sujeto fue detenido esta mañana, y la joven gravemente herida debió ser trasladada al Hospital San Juan Bautista.

11 de abril de 2023

Un ataque cobarde y femicida. En la madrugada de ayer, una joven de apellido Tello (23 años) fue gravemente atacada por su ex pareja, a quien ya había denunciado en reiteradas oportunidades.

El hombre identificado como Ángel Eduardo Albornoz, oriundo de la provincia de Santiago del Estero, había sido denunciado por reiterados hechos de violencia de género por la víctima, lo que determinó una orden de restricción y alejamiento del hogar.

Estas últimas denuncias detonaron la ira del potencial femicida, quién volvió a la casa de su ex pareja con claras intenciones de agredirla. Según el testimonio de personas allegadas a la familia, Albornoz atacó a su ex en frente de su hijo menor de edad. Se apersonó en el domicilio violando la perimetral y atacó a su ex con un elemento punzo cortante, dejándola gravemente herida. Al verla inmóvil, se dio a la fuga.

Desde la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Pomán confirmaron a INFORAMA que el hombre fue detenido esta mañana. También indicaron que están en permanente contacto con la familia de la víctima, y que van a solicitar el inmediato traslado de Albornoz al Penal de Miraflores.

Fueron ellos quienes notificaron a las autoridades que la joven pasó una buena noche tras ser atendida en el Hospital San Juan Bautista, y que aguardan el nuevo parte médico durante el mediodía.

Atención psicológica

La joven no sólo lo había denunciado previamente, sino que también estaba en contacto con las autoridades de la Dirección de la Mujer de Pomán. Desde allí se le había tramitado un turno de consulta psicológica a la que debía asistir este viernes.

“Era lo que ella nos pedía porque estaba muy angustiada por todo lo que sufrió. Tenía turno con la psicóloga para este viernes, ya habíamos pactado todo. Quería estar bien ella para atender a su hijo y llevarles a su familia. Justo pasó todo esto”, expresaron desde el área.

Foto: El Esquiú