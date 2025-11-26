Fue condenado el colectivero que arrolló a un niño de 9 años

martes, 25 de noviembre de 2025

Ocho años después del hecho, la Justicia catamarqueña dictó sentencia contra Exequiel Juan Ramón Díaz, quien en 2017 atropelló a un niño de 9 años mientras conducía un colectivo de la Cooperativa San Fernando, línea 109, sobre avenida Manuel Navarro.

Según la investigación, el menor subió a la unidad cuando Díaz aceleró con la puerta abierta, lo que provocó que el niño cayera al pavimento y fuera arrollado por la rueda delantera, sufriendo lesiones graves.

Durante el juicio, el abogado querellante Jorge Bracamonte (h) solicitó una pena de 2 años y 4 meses de prisión en suspenso y 3 años de inhabilitación para conducir, postura a la que adhirió también la Fiscalía.

La defensa intentó frenar el juicio planteando nulidades y la insubsistencia de la acción penal, pero el juez Dr. Marcelo Forner rechazó todos los planteos y declaró a Díaz culpable del delito de lesiones graves culposas.

Finalmente, el magistrado lo condenó a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, además de la inhabilitación para conducir vehículos automotores por tres años.

El niño tenía 9 años al momento del violento hecho.