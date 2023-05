Golpeó y amenazó a su expareja con un cuchillo frente a sus hijos: “El juez dice que no lo ve como alguien peligroso”

Fabricio Allione fue condenado, pero no irá preso. La madre de sus dos hijos teme que vuelva a contactarla.

4 de mayo de 2023

Fabricio Allione fue condenado a tan sólo 3 años de prisión en suspenso, luego de martirizar física y psicológicamente a Luciana Robles, quien fue su pareja por 12 años.

El fiscal de Cámara Penal nº3 Miguel Mauvecín, es el encargado de la causa. Por su parte el tribunal de la Cámara Penal 3, integrado por el juez Marcelo Soria, Raquel Olmi y Rolando Palacios presentó ayer la condena para Allione. El hombre cumplirá la pena utilizando una tobillera electrónica y tendrá restricciones para ingresar a Andalgalá (donde reside su denunciante).

“Una víctima lleva un calvario para denunciar. Estoy indignada con esta condena. El juez dijo que no lo veía cómo una persona peligrosa. ¿No le basto al juez que me baje piezas dentarias, que me pegara y que me amenace con un cuchillo delante de mis hijos?”, explicó Luciana en entrevista.

Luciana Robles manifestó en entrevista con este medio, que previamente él tenía una perimetral y el sistema de pulseras (que alarma cuando se acerca a la víctima y llama a la policía). A pesar de esto, en una ocasión la pulsera de geolocalización de Robles empezó a sonar en la Terminal de Ómnibus y ella se mantuvo en pánico durante 20 minutos, hasta que llegó su colectivo.

La joven explicó que “ningún móvil policial se acercó a constatar que ella estuviera bien” y que temía por su vida. “Él tiene su condena social, por toda la gente de Catamarca. Teníamos fe de que la justicia nos iba a ayudar. Creo que un botón antipánico y una pulsera no es una solución para mí”, expresó Robles.

¿Cómo continúa la causa?

La abogada querellante de Robles, Lucía Gribaudo explicó en entrevista con que “no se va a apelará hasta poder tener acceso a los fundamentos de la causa”.

“Lo importante es la condena. Es difícil apelar en una causa dónde hay algunos puntos flacos desde el punto de vista investigativo. La sociedad debe entender que las condenas no sólo implican la restricción de la libertad, sino el estigma, que nadie quiere tener”, expresó la abogada.

“En Andalgalá es la primera vez que una causa así tiene condena. Una causa con lesiones y desobediencias de restricciones. Hay que poner un punto por parte de la fiscalía, que realizó todo los trámites”, explicó Gribaudo.