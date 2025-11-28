Gravísimo incendio en una vivienda en el Norte de la Capital

Un incendio de gran magnitud se desató este viernes en un inmueble ubicado en la zona de la ex Pista, sobre Choya pasando Maipú. Bomberos y Policía trabajan intensamente para contener las llamas.

viernes, 28 de noviembre de 2025

Un fuerte incendio se registra en estos momentos en un inmueble, situado en la zona de la ex Pista, en inmediaciones de Choya, pasando calle Maipú, antes de llegar al sector policial.

Las llamas avanzan de manera rápida y peligrosa, lo que obligó a un gran despliegue de Bomberos y personal policial, que trabajan para controlar el foco ígneo y evitar que se propague a viviendas y comercios cercanos.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas.

Noticia en desarrollo