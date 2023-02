“Hace 4 años que estoy tratando de conseguir un cargo”: docentes piden una solución a su desempleo

Un grupo de docentes recibidos aseguran que llevan años sin poder ejercer. Las asambleas están colapsadas, pero exigen que los reubiquen en áreas donde puedan hacer carrera. “Somos recibidos, estamos preparados. Queremos trabajar”.

7 de febrero de 2023

Un grupo de docentes recibidos se manifestaron esta mañana en las oficinas del CAPE donde funcionan las dependencias del Ministerio de Educación. Reclaman que llevan años sin poder optar cargos y cada vez se hace más insostenible la falta de trabajo.

“Soy profesora de Artes Visuales. Estoy tratando de conseguir un cargo desde hace cuatro años. Me presenté a distintas asambleas en diferentes ocasiones. Siempre me presenté, tanto a la de secundaria como a la de primaria. Nunca pude conseguir porque mi puntaje nunca era suficiente. Solamente pude conseguir una suplencia un mes que me duró nada más que un mes y que todavía hace cinco meses esperando para cobrar”, expresó una de las manifestantes a TVeo Noticias.

Los docentes aseguran que llevan múltiples intentos de diálogo, pero que siempre obtienen negativas. Llevan varios días queriendo ser recibidos tanto en el Ministerio de Educación como en el de Trabajo. Son docentes de Lengua, Geografía, de Educación Artística, Artes visuales, Educación Especial, Nivel Inicial, y estiman que con los días se irán sumando más a los reclamos.

“Hay compañeros que hace seis años están sin cargo. Es una situación que ya no se puede sostener. Somos desempleados y que hemos estudiado, nos hemos perfeccionado, hacemos cursos y todo y no llegamos con el puntaje”, expresó Patricia, docente desempleada de Geografía.

“Nos sentimos muy abandonados. Entendemos que las Juntas están colapsadas, pero si no podemos entrar al aula, podemos trabajar en otras dependencias también. Eso es lo que solicitamos”, concluyeron.