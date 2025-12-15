¿Hasta cuándo sigue la lluvia y cuál será el día más caluroso de la semana en Catamarca?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa el final de las precipitaciones y un fuerte aumento de temperaturas, con una semana que arranca inestable pero termina a puro calor.

lunes, 15 de diciembre de 2025

Según los datos del SMN, el arranque de la semana en Catamarca estará marcado por la lluvia y el cielo cubierto, pero será solo una transición hacia varios días secos y cada vez más calurosos. El lunes 15 de diciembre será la jornada más inestable: se espera una mínima de 17°C y una máxima de 26°C, con lluvias durante la mañana y también hacia la tarde y la noche, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado.

A partir del martes, el panorama cambia por completo. La mínima subirá a los 20°C y la máxima alcanzará los 31°C, con una mañana despejada y algo de nubosidad parcial hacia la tarde y la noche. Desde ese día y hasta el viernes, la probabilidad de precipitaciones será del 0%, marcando el fin definitivo de las lluvias, al menos por ahora.

El miércoles continuará la tendencia ascendente del calor, con una mínima de 21°C y una máxima de 32°C. Será una jornada prácticamente despejada durante todo el día, aunque hacia la noche podrían aparecer algunas nubes aisladas. El jueves ya se sentirá con más fuerza el clima veraniego: la mínima se mantendrá en 21°C y la máxima trepará hasta los 35°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

El pico de calor llegará el viernes, que se perfila como el día más agobiante de la semana. La temperatura mínima será de 24°C y la máxima alcanzará los 38°C, con cielo despejado y sin chances de lluvia.

En resumen: la lluvia se despide el lunes y el calor se instala con todo, dejando un cierre de semana ideal para el aire acondicionado… o para buscar sombra.