Heroico: salvan a un niño y a un hombre arrastrados por la corriente tras el temporal

lunes, 15 de diciembre de 2025

Un dramático episodio se vivió en la tarde de ayer en la zona Norte de la Capital, cuando un niño de 10 años y un hombre que intentó socorrerlo fueron arrastrados por la fuerte corriente del arroyo Choya, crecido tras el temporal que azotó al valle central.

El hecho ocurrió alrededor de las 18,30, cuando por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Seccional Séptima llegaron hasta la calle Costanera Diaguita con el fin de despejar a las personas que se encontraban en las inmediaciones del cauce, debido al peligro de la crecida.

Al arribar, los policías observaron una escena desesperante: un niño de 10 años estaba siendo llevado por el agua. Un hombre de 31 años se arrojó al arroyo para intentar salvarlo, pero también fue vencido por la fuerza de la correntada.

Rápidamente, los uniformados iniciaron las maniobras de rescate. A la altura del barrio San José Obrero, y con la valiosa colaboración de un grupo de personas que estaban en la zona, lograron sacar del agua a ambos.

Tras el rescate, se solicitó la presencia de profesionales médicos del SAME. El niño fue trasladado al Hospital de Niños “Eva Perón”, mientras que el hombre fue llevado al Hospital San Juan Bautista en la unidad móvil policial para recibir la atención necesaria.