“Hubo denuncias contra los bancos por las estafas virtuales”

Lo señaló el abogado José Cerda, asesor legal del Departamento Jurídico de Defensa del Consumidor.

José Cerda explicó que hay estafadores que al apropiarse de la cuenta bancaria de los damnificados solicitan créditos y los bancos los otorgan, por lo que deben entrar en un procedimiento conciliatorio.

“Nosotros actuamos bajo la Ley del Consumidor, tenemos un procedimiento que la primera etapa es un procedimiento conciliatorio. Nosotros llamamos a las partes para que de manera rápida y sin gastos arreglen el asunto” señaló el letrado a la prensa.

También dijo que las entidades bancarias a veces no aportan una solución y en ocasiones no realizan la verificación correspondiente para asegurarse que el préstamo haya sido solicitado por el titular. “Lamentablemente el Banco no va a la audiencia de conciliación con una solución” sentenció Cerda

Por último, el asesor legal manifestó que algunos bancos no cumplen con la normativa del Banco Central respecto a la identificación estricta del cliente.