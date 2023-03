Hugo Ávila: “¿Cuántos murieron en ambulancias porque los hospitales no tienen oxígeno en sus instalaciones?”

El legislador del Frente Amplio Catamarqueño cuestionó la política sanitaria del gobierno y afirmó que durante la pandemia, hubo pérdidas humanas porque los hospitales del interior no están preparados para media y alta complejidad.

20 de marzo de 2023

Durante el fin de semana, el diputado provincial Hugo Ávila publicó en su cuenta oficial un descargo para criticar las decisiones sanitarias del Gobierno provincial. En entrevista con INFORAMA el legislador fue tajante en cuanto al manejo de los recursos catamarqueños.

“Vos tenés un problema de mediana complejidad en el interior y te derivan. No te trasladan en el avión sanitario, más allá de que haya pistas en perfectas condiciones. Ya murió una joven en Andalgalá, porque el avión estaba siendo usado por la primera dama en Usuahia. El derivacionismo de baja calidad, donde muchas veces se muere gente en las ambulancias”, explicó Ávila.

El diputado del Frente Amplio Catamarqueño hizo referencia a las negligencias que devinieron en la población del interior: “Muerte es lo único que les puede reconocer ¿Cuántas personas murieron durante la pandemia en las ambulancias porque los hospitales no tenían sistema de oxígeno en sus instalaciones? A los intendentes se les ha dado millones y no han invertido en esto”, comentó.

“Considero que el modelo de salud de Jalil, que es el dueño de la salud privada, es un modelo de salud precarizada o derivacionista. Esto se va a sostener, van hacer cajas vacías de contenido. No va haber inversión para que haya médicos de todas las especialidades, porque los salarios son bajos y van a permanecer así. No van a invertir en tecnología, no va haber oxigeno central, mamógrafo, ecógrafo en perfectas condiciones”, criticó el legislador del bloque unipersonal.

“En ambulancias es posible que inviertan, para derivar a las instituciones de la Capital. Si tienen obra social irán a los privados y si no irán al Hospital SJB, al cual colapsan y no ha recibido ninguna mejora”, concluyó Ávila.