Imputaron al dueño del perro que atacó y mató a un niño de tres años en Córdoba

La fiscal Celeste Blasco imputó por homicidio culposo al propietario del animal que atacó a un niño de tres años en el barrio Villa La Lonja. El hombre se presentó voluntariamente ante la Justicia, pero no fue detenido

11/8/2026

El propietario del perro que atacó y provocó la muerte de un niño de tres años en la ciudad de Córdoba fue imputado por homicidio culposo, según confirmó la fiscal Celeste Blasco.

El hombre se presentó voluntariamente ante los tribunales y quedó formalmente acusado por el hecho, aunque no fue detenido. La Fiscalía le asignó un abogado defensor oficial y continúa con las medidas destinadas a esclarecer las circunstancias del ataque.

Entre las medidas dispuestas por la Fiscalía se encuentra la realización de la autopsia al menor, quien sufrió graves heridas en el rostro y el cuello como consecuencia del ataque.

Además, se toman testimonios de vecinos que presenciaron el episodio para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

La fiscal Blasco señaló que durante las próximas horas podrían ordenarse nuevas medidas, a medida que avance la recolección de pruebas y declaraciones.

El hecho ocurrió este domingo en el barrio Villa La Lonja, ubicado en el sur de la ciudad de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, un niño de tres años fue atacado por un perro y sufrió lesiones de extrema gravedad, principalmente en el rostro y el cuello.

Tras el ataque, el menor fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield, donde recibió asistencia médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el niño falleció poco después de ingresar al centro asistencial.

La investigación busca establecer con precisión cómo se produjo el ataque y las eventuales responsabilidades del propietario del animal.