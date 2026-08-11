UTA pidió “responsabilidad, unidad y diálogo” ante la situación de El Nene S.R.L

La organización sindical aseguró que mantiene gestiones para preservar las fuentes laborales y pidió evitar acciones o posicionamientos que puedan generar mayor incertidumbre entre los trabajadores
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Catamarca emitió un comunicado ante las manifestaciones públicas difundidas en las últimas horas sobre la situación que atraviesa la empresa El Nene S.R.L. y aseguró que mantiene su compromiso con los trabajadores y la defensa de las fuentes laborales.
Desde la organización sindical señalaron que, desde el comienzo de las dificultades que atraviesa la empresa, mantuvieron una “presencia permanente” y participaron de reuniones y gestiones ante las autoridades con el objetivo de encontrar alternativas que permitan sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo.
“Entendemos y compartimos la preocupación de nuestros compañeros. La defensa de la fuente laboral ha sido, es y seguirá siendo una prioridad para esta organización sindical”, expresaron.
En el comunicado, UTA sostuvo que las gestiones realizadas durante los últimos años tuvieron como objetivo acompañar a los trabajadores y buscar alternativas para atravesar la situación sin que sean ellos quienes “terminen pagando las consecuencias”.
Ante el escenario actual, el gremio llamó a actuar con “responsabilidad, seriedad y unidad” y advirtió que determinadas manifestaciones o acciones podrían generar mayor incertidumbre y divisiones entre los propios trabajadores.
“Cualquier manifestación, acción o posicionamiento que genere mayor incertidumbre, divisiones o enfrentamientos entre los propios trabajadores no contribuye a encontrar soluciones y puede terminar agravando aún más una situación que ya es compleja”, señalaron.
UTA aclaró que respeta las distintas opiniones y el derecho de los trabajadores a expresarse, aunque consideró que las diferencias gremiales o políticas no deberían anteponerse al interés colectivo de quienes trabajan diariamente para sostener la actividad.
“Hoy no es momento de generar más incertidumbre. Es momento de trabajar, gestionar y buscar soluciones”, remarcaron.
Finalmente, desde la organización sindical aseguraron que continuarán participando de las instancias de diálogo y agotando las alternativas posibles para preservar las fuentes laborales.
“Nuestro compromiso no se demuestra con declaraciones, sino con hechos y con presencia permanente al lado de los trabajadores”, afirmaron.
En ese sentido, el gremio cerró su comunicado con un llamado a mantener la unidad y el diálogo: “La prioridad es una sola: defender el trabajo, preservar cada fuente laboral y encontrar una solución que permita salir adelante”.