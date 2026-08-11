UTA pidió “responsabilidad, unidad y diálogo” ante la situación de El Nene S.R.L

La organización sindical aseguró que mantiene gestiones para preservar las fuentes laborales y pidió evitar acciones o posicionamientos que puedan generar mayor incertidumbre entre los trabajadores

11/8/2026

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Catamarca emitió un comunicado ante las manifestaciones públicas difundidas en las últimas horas sobre la situación que atraviesa la empresa El Nene S.R.L. y aseguró que mantiene su compromiso con los trabajadores y la defensa de las fuentes laborales.

Desde la organización sindical señalaron que, desde el comienzo de las dificultades que atraviesa la empresa, mantuvieron una “presencia permanente” y participaron de reuniones y gestiones ante las autoridades con el objetivo de encontrar alternativas que permitan sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo.

“Entendemos y compartimos la preocupación de nuestros compañeros. La defensa de la fuente laboral ha sido, es y seguirá siendo una prioridad para esta organización sindical”, expresaron.

En el comunicado, UTA sostuvo que las gestiones realizadas durante los últimos años tuvieron como objetivo acompañar a los trabajadores y buscar alternativas para atravesar la situación sin que sean ellos quienes “terminen pagando las consecuencias”.

Ante el escenario actual, el gremio llamó a actuar con “responsabilidad, seriedad y unidad” y advirtió que determinadas manifestaciones o acciones podrían generar mayor incertidumbre y divisiones entre los propios trabajadores.

“Cualquier manifestación, acción o posicionamiento que genere mayor incertidumbre, divisiones o enfrentamientos entre los propios trabajadores no contribuye a encontrar soluciones y puede terminar agravando aún más una situación que ya es compleja”, señalaron.

UTA aclaró que respeta las distintas opiniones y el derecho de los trabajadores a expresarse, aunque consideró que las diferencias gremiales o políticas no deberían anteponerse al interés colectivo de quienes trabajan diariamente para sostener la actividad.

“Hoy no es momento de generar más incertidumbre. Es momento de trabajar, gestionar y buscar soluciones”, remarcaron.

Finalmente, desde la organización sindical aseguraron que continuarán participando de las instancias de diálogo y agotando las alternativas posibles para preservar las fuentes laborales.

“Nuestro compromiso no se demuestra con declaraciones, sino con hechos y con presencia permanente al lado de los trabajadores”, afirmaron.

En ese sentido, el gremio cerró su comunicado con un llamado a mantener la unidad y el diálogo: “La prioridad es una sola: defender el trabajo, preservar cada fuente laboral y encontrar una solución que permita salir adelante”.