Sube a naranja la alerta por el temporal de nieve y viento en Catamarca

La cordillera catamarqueña permanece bajo alerta amarilla este martes, con nevadas persistentes, acumulación de hasta 50 centímetros y ráfagas que podrían superar los 100 km/h. Para el miércoles, el nivel de alerta será naranja, con acumulaciones de nieve que podrían alcanzar hasta un metro

11/8/2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este martes una alerta amarilla por nevadas y vientos intensos para la cordillera de Catamarca. El aviso alcanza a las zonas cordilleranas de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta y también comprende sectores de La Rioja, San Juan y Mendoza.

Según el organismo, durante este martes se esperan nevadas persistentes durante toda la jornada, con una acumulación estimada de entre 25 y 50 centímetros, aunque los valores podrían ser superiores de manera puntual.

Las condiciones estarán acompañadas por vientos intensos, reducción de visibilidad y probabilidad de viento blanco, lo que podría generar complicaciones para la circulación en los sectores afectados.

Además, se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

El miércoles, la alerta sube a naranja

El SMN elevó a naranja el nivel de alerta para este miércoles debido a la previsión de nevadas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes.

Para el período bajo alerta se esperan acumulaciones de nieve de entre 50 y 100 centímetros, aunque nuevamente los registros podrían ser superiores en algunos sectores.

El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, reducción de la visibilidad y posible formación de viento blanco, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente en las zonas de alta montaña.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

El SMN recomienda:

Evitar actividades al aire libre.

Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilar vehículos y viviendas para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Mantenerse informado a través de las autoridades y tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Qué hacer ante una alerta naranja

Ante una alerta naranja por nevadas, se recomienda:

Evitar actividades al aire libre.

Prever una reserva adicional de alimentos y agua potable en caso de tener que abandonar el hogar. Si se produce una evacuación, cortar el suministro eléctrico y de gas.

Circular únicamente con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Si el temporal sorprende durante un viaje, permanecer dentro del vehículo y no intentar caminar para alejarse de la zona afectada.

Ante una emergencia, comunicarse con los organismos locales y tener disponible una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.