Sube a naranja la alerta por el temporal de nieve y viento en Catamarca

La cordillera catamarqueña permanece bajo alerta amarilla este martes, con nevadas persistentes, acumulación de hasta 50 centímetros y ráfagas que podrían superar los 100 km/h. Para el miércoles, el nivel de alerta será naranja, con acumulaciones de nieve que podrían alcanzar hasta un metro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este martes una alerta amarilla por nevadas y vientos intensos para la cordillera de Catamarca. El aviso alcanza a las zonas cordilleranas de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta y también comprende sectores de La Rioja, San Juan y Mendoza.
Según el organismo, durante este martes se esperan nevadas persistentes durante toda la jornada, con una acumulación estimada de entre 25 y 50 centímetros, aunque los valores podrían ser superiores de manera puntual.
Las condiciones estarán acompañadas por vientos intensos, reducción de visibilidad y probabilidad de viento blanco, lo que podría generar complicaciones para la circulación en los sectores afectados.
Además, se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.
El miércoles, la alerta sube a naranja
El SMN elevó a naranja el nivel de alerta para este miércoles debido a la previsión de nevadas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes.
Para el período bajo alerta se esperan acumulaciones de nieve de entre 50 y 100 centímetros, aunque nuevamente los registros podrían ser superiores en algunos sectores.
El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, reducción de la visibilidad y posible formación de viento blanco, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente en las zonas de alta montaña.
Recomendaciones ante la alerta amarilla
El SMN recomienda:
- Evitar actividades al aire libre.
- Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.
- Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
- Ventilar vehículos y viviendas para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
- Mantenerse informado a través de las autoridades y tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Qué hacer ante una alerta naranja
Ante una alerta naranja por nevadas, se recomienda:
- Evitar actividades al aire libre.
- Prever una reserva adicional de alimentos y agua potable en caso de tener que abandonar el hogar. Si se produce una evacuación, cortar el suministro eléctrico y de gas.
- Circular únicamente con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
- Si el temporal sorprende durante un viaje, permanecer dentro del vehículo y no intentar caminar para alejarse de la zona afectada.
- Ante una emergencia, comunicarse con los organismos locales y tener disponible una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.