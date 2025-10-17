Imputaron e indagaron a un hombre y a un adolescente por un millonario robo en Tinogasta

jueves, 16 de octubre de 2025
El fiscal de instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en
Tinogasta, Germán Quinteros, imputó e indagó a Matías Agustín Perea (25)
y a un adolescente de 16 años, sindicados en una causa por un robo
millonario ocurrido en esa ciudad.
Tras la investigación iniciada a partir de la denuncia y con los elementos de
prueba reunidos, el fiscal determinó la imputación de “Robo en despoblado
y con la participación de una persona menor de edad, en calidad de autor”
para Perea, y “Robo en despoblado, en calidad de partícipe necesario” para
el adolescente, cuyos datos se resguardan por tratarse de un menor de
edad.
Durante las declaraciones indagatorias, Perea fue asistido por el defensor
oficial Maximiliano Orquera, mientras que la defensora oficial titular María
Eugenia González intervino como Asesora de Menores, en representación
del adolescente.
El hecho ocurrió el 13 de septiembre de 2025, entre las 14:00 y las 18:00
horas aproximadamente, cuando Perea, junto al adolescente, se habrían
dirigido a bordo de una motocicleta Honda Storm 125 cc al domicilio de la
víctima quien no se encontraba en la vivienda.
En base a la investigación y los elementos de pruebas reunidos, el sindicado
habría trepado el muro perimetral y violentado la puerta de ingreso,
logrando acceder al interior de la vivienda, para una vez dentro apoderarse
de una suma estimada en once millones de pesos ($11.000.000) guardada
en un armario.
Posteriormente, ambos habrían huido del lugar a bordo de la motocicleta
con el dinero sustraído.
En función de los hechos y conforme al artículo 1 de la Ley Nacional 22.278
(Régimen Penal de la Minoridad) y la Ley Provincial N° 5544, el fiscal dispuso
la imputación formal de Perea y del adolescente en los términos antes
mencionados.