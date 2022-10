Indagaron al novio de la ex pareja de L-Gante por entrar armado a un boliche y pidieron que siga preso: qué dijo

Javier Depresbiteris (19) fue aprehendido en Tigre. Está acusado de portación ilegal de arma de guerra, que tiene una pena en expectativa de hasta 8 años y medio de prisión

25 de Octubre de 2022

Javier Depresbiteris y Tamara Báez

El cantante Javier Gustavo Depresbiteris, apodado Despre, es la actual pareja de Tamara Báez, ex novia y madre de Jamaica, la hija de L-Gante. El lunes por la noche, agentes de la Policía Bonaerense lo detuvieron en un reconocido boliche de la zona de Tigre: lo acusan de haber ingresado a la discoteca armado con una pistola Bersa calibre 9 milímetros. Este martes fue indagado y el acusado quiso hablar. Eso sí, se desdijo de lo que les había dicho a los policías que lo arrestaron y la fiscal del caso pidió que siga preso.

El arresto se produjo en el local bailable Cherry, ubicado sobre la colectora Este de la autopista Panamericana. Según informaron fuentes del caso a Infobae, Depresbiteris fue visto por personal de seguridad del boliche a la cabeza de un grupo de más de diez personas, entre ellos la propia Tamara Báez, mientras “alardeaba” una pistola que llevaba al cinto. Así, los custodios dieron aviso a su superior, que a su vez notificó a la Policía Bonaerense.

Poco después, agentes de la Estación Departamental de Seguridad de Tigre llegaron al lugar y lo palparon. El arma -que no posee pedido de secuestro- fue abierta y se le encontraron 17 municiones en el cargador. Despre no tenía autorización para portarla, por lo que fue trasladado a una comisaría en la zona de Bancalari.

Pero antes del traslado les dio una explicación a los policías: de acuerdo a lo que pudo reconstruir Infobae a partir de las fuentes consultadas, les dijo que la pistola automática era suya y que se la había comprado porque vivía amenazado y sentía miedo. En esa línea, mencionó un altercado con L-Gante y habló de un auto incendiado en la localidad Banfield, donde vive.

Despre, el joven cantante, tras ser detenido

El joven fue acusado de portación ilegal de arma de guerra, delito contemplado en el artículo 189 bis del Código Penal y que tiene una pena en expectativa de 3 años y 6 meses a 8 años y medio de prisión. El caso quedó en manos de la fiscal Virginia Toso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Don Torcuato, que indagó al cantante este marte por la tarde.

Al sentarse frente a la fiscal, asistido por su abogado, Depresbiteris accedió a hablar, pero no repitió lo que le había comentado a los policías, dichos que carecen de validez legal. Por el contrario, dio una versión inconexa con las actuaciones policiales y solo se limitó a negar haber estado armado en el boliche. “Fue todo confuso, sin mucho hilo”, dijo una voz cercana al expediente sobre la indagatoria.

Luego de su breve declaración, la fiscalía pidió que su aprehensión se convierta en detención, de modo que el acusado permanezca bajo arresto mientras avanza la investigación. La solicitud de la fiscal Toso fue elevada al Juzgado de Garantías Nº5 del Departamento Judicial de San Isidro, que se expedirá en las próximas horas.

Depresbiteris tiene 19 años y es cantante del género RKT, que tiene exponentes como Callejero Fino. Cuenta con temas como “Anti Sapo” y “Todo Loma”, cuyos videos rozan el millón de visitas en Youtube, vestido con la camiseta del Club Atlético Los Andes.

“El nombre artístico viene de parte de mi apellido, mis compañeros me empezaron a decir Despre porque se les complicaba”, contó hace un tiempo en el sitio Vía Urbano, donde recordó que empezó a hacer música como forma de liberarse de “los bondis en casa”: “Escribía y hacía boom bap; fue a los 12 años, cuando empezaron las compes de rap. No era tanto de competir, porque no me hacían la segunda, fue cuando empezaron Dtoke y otros. Ahí arranqué a tirar free y empecé a sacar mis temas”.

La pistola Bersa calibre 9 milímetros que le secuestraron

Sobre L-Gante, Despre había tenido palabras amables: “Fue el que dio la cara por el género, está saliendo mucha gente nueva gracias a él. Se le da mucho valor al creador. Fueron muy de frente con la cumbia 420 sacando tema tras tema hasta que rompes la piñata”.