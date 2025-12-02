Ingresaron en patota a un domicilio y amenazaron de muerte a los propietarios

martes, 2 de diciembre de 2025

Al menos tres personas del sexo masculino fueron aprehendidas en la tarde de ayer en el barrio Capilla del Monte, tras ser acusadas de amenazar de muerte a una pareja y arrojar elementos contundentes contra su vivienda.

El incidente se registró a las 14.30, alertado por el SAE-911, donde efectivos de la Seccional Décima, con colaboración del COEM-Kappa y del Grupo de Intervención Rápida (GIR-SUR), se constituyeron en un inmueble del mencionado barrio.

Allí, procedieron a la aprehensión de tres hombres de apellidos Lobo (26), Contreras (30) y Bayón (53).

Aparentemente, los violentos sujetos habrían lanzado elementos contundentes a una vivienda, para luego ingresar y amenazar de muerte a sus propietarios, una mujer de 32 años que se encontraba junto a un hombre de 33 al momento del hecho.

En la zona sur

Por otro lado, ayer a las 10.10, por solicitud del SAE-911, efectivos de la Seccional Décima llegaron hasta una residencia ubicada en la calle Vicario Segura al 1200, donde requerían su presencia.

En el lugar, los policías aprehendieron a un sujeto de apellido Garriga (35), quien habría ingresado a un departamento de la zona, con aparentes intenciones de cometer un ilícito, para luego agredir físicamente a un hombre de 67 años y posteriormente lanzar elementos contundentes contra los uniformados.

Finalmente, por lo sucedido, el presunto autor del hecho fue trasladado a la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del distrito sur, en tanto que el damnificado fue asistido por personal médico del SAME y trasladado al Hospital San Juan Bautista debido a las agresiones sufridas.