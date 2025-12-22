Investigan la muerte de un hombre de 55 años en Bañado de Ovanta

lunes, 22 de diciembre de 2025

Un hombre de 57 años fue encontrado sin vida ayer en el interior de su vivienda, en la localidad de Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa.

El hecho se registró alrededor de las 19.30. Según fuentes policiales, personal de la comisaría de esa localidad acudió al lugar tras el aviso de un vecino.

El testigo informó a las autoridades que ingresó al domicilio y encontró al propietario sin signos vitales.

Los efectivos policiales constataron el deceso e identificaron a la víctima como Demetrio Francisco Subelza, de 57 años.

El hombre estaba domiciliado en la localidad de El Talar, sobre la Ruta Nacional N° 64.

Tras el hallazgo, intervino la Dra. Heidy Monje, del Hospital Zonal de Bañado de Ovanta.

La profesional médica determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

Finalmente, en el hecho tomó intervención la delegada judicial N.º 12, Dra. Marta Valdez, quien impartió las directivas correspondientes.