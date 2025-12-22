Un joven de 26 años fue detenido tras agredir físicamente a una mujer en el sur de la Capital

Efectivos del COEM-Kappa aprehendieron al agresor luego de que la víctima, de 24 años, pidiera auxilio durante un patrullaje preventivo.

lunes, 22 de diciembre de 2025

Un hombre de 26 años fue aprehendido esta madrugada en la zona sur de la ciudad tras ser señalado como el autor de una agresión física contra una joven mujer. El procedimiento fue realizado por personal de la unidad motorizada COEM-Kappa, quienes interceptaron la situación mientras realizaban recorridos de seguridad en las inmediaciones de la avenida Emilio Molina. Tras el arresto, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial, quedando bajo la órbita de la Justicia local para determinar las medidas legales a seguir.

Intervención policial y aprehensión

El hecho tuvo lugar en la intersección de la avenida Emilio Molina y la calle Eduardo Estévez. Según el reporte oficial, los numerarios del COEM-Kappa se encontraban patrullando la jurisdicción cuando fueron abordados por una joven de 24 años. La mujer relató a los agentes que, momentos antes, el individuo la habría agredido físicamente, aportando los datos necesarios para su identificación inmediata.

Ante el testimonio de la damnificada, los policías procedieron de forma inmediata a la aprehensión del supuesto autor del ilícito en el lugar de los hechos.

Actuaciones judiciales

Tras el operativo, se dieron las siguientes instrucciones para continuar con el proceso legal:

Denuncia Penal: Se invitó a la víctima a comparecer ante la Unidad Judicial N° 9 para formalizar la acusación correspondiente.

Alojamiento y Custodia: El aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Novena, que corresponde por jurisdicción.

Intervención de la Fiscalía: El caso quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartirán las directivas pertinentes para la causa.