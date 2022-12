Invitó a su novio al Mundial, le propuso casamiento en Qatar y la respuesta la descolocó: “Tengo algo mejor”

Aixa y Lucas se volvieron virales en junio luego de que ella lo sorprendiera a él con los pasajes para viajar a Qatar. Tras la victoria de la Selección ante Polonia, llegó la propuesta de amor ante TN.

Lucas y Aixa, en el Estadio 974 luego del triunfo de Argentina frente a Polonia (Foto: TN).

En junio de este año, la historia de Aixa y Lucas cobró una popularidad impensada. Todo surgió cuando la joven compartió en sus redes sociales la sorpresa que le había dado a su novio y su posterior reacción al recibir los pasajes para viajar al Mundial de Qatar.

Ayer, tras la victoria de Argentina ante Polonia y la clasificación a Octavos, ella lo abrazó en la cancha y le manifestó que si la Selección llega a la final del torneo quiere casarse, aunque desea que sea él quien le proponga la iniciativa.

Fue Aixa quien le propuso a Lucas la aventura de estar en Qatar. Él, por cuestiones económicas y de logística, dudaba de comprometerse con tanto gasto, pero ella no lo dudó: sacó los pasajes con antelación y planificó un viaje low cost que incluyó una experiencia previa por Europa.

“Yo traje a Lucas, le regalé los pasajes para que venga acá, así que si llegamos a la final me encantaría que me proponga casamiento”, le dijo anoche Aixa a Lucas, ante la presencia de TN.

“Uh, heavy. Yo tengo una propuesta mejor: si ganamos y todo, el próximo Mundial la invito yo a festejar juntos. Invito todo yo”, retrucó Lucas, descolocando a Aixa.

Para Aixa es su segundo Mundial. En 2018, junto a su familia, viajó a Rusia para experimentar una inolvidable vivencia que buscó transitar cuatro años después junto a Lucas. Ante la propuesta de Lucas, ella no dudó: “Es un Mundial, así que no voy a decir que no. Vamos paso a paso, todo puede llegar”.Play Video

Aixa le regaló pasajes a Lucas y el momento se volvió viral.

La pareja relató que, a raíz de la viralización del video, durante estos meses recibieron un sinfín de mensajes en sus redes, en donde muchas personas buscaban saber cómo iban los preparativos de un viaje que culminará cuando finalice la competencia en Qatar.

Con la frase “Quiero ser campeón mundial”, ambos diseñaron una bandera que se volvió icónica en los tres partidos de la fase de grupos y que también ocasionó que le escribieran a través de las redes para compartirles capturas o preguntarles dónde iban a estar para fotografiarse con ella.

“Quiero ser campeón mundial”: la bandera que diseñaron para llevar a Qatar y por la que muchos los reconocen en la cancha (Foto: TN).

“La gente nos manda la bandera, nos dicen que nos siguen desde el primer video. No lo podemos creer. Empezamos con un video que nada que ver y la gente nos re banca”, contó Aixa.

En cuanto a la convivencia, Lucas expresó: “Estamos bien, nos estamos llevando muy bien. Le hago regalos, la invito a comer. Hago todo yo en ese lado. Estamos muy bien”. En relación con la propuesta de casamiento, él remarcó: “No me asusta para nada, si hay que ir al frente, vamos al frente”.

El plan para ir al Mundial

Antes de viajar, Aixa reveló el método que llevaron a cabo para juntar todo el dinero necesario y poder vivir tranquilamente en Qatar durante casi un mes.

“Nosotros empezamos ahorrando hace bastante. Tenemos una marca de ropa también para poder costear algo de todo esto y vamos a llevar a cabo un viaje supereconómico. Nos acoplaremos a la situación, pero sin hacer nada grandilocuente”, indicó Aixa, que tuvo su primera experiencia mundialista en Rusia 2018″, dijo.

Lucas le propuso a Aixa invitarla al próximo Mundial si Argentina llega a la final (Foto: TN).

Y continuó: “Cuando empezamos a preguntar, los paquetes oscilaban entre los 11 y 15 mil dólares por persona. Yo que fui a Rusia sé que se puede vivir con menos. Es cuestión de ponerse a buscar y no creer que es un viaje imposible”.

Tal como lo habían previsto, suelen comer en el departamento que alquilaron por 82 dólares la noche. Están ubicados en un complejo en donde hay pocos huéspedes y en unidades con tres habitaciones, tres baños y amplios ambientes.

“No vamos a traernos demasiadas cosas ni a hacer regalos. Quizá sí, algún recuerdo o chocolates del free shop. Pero nada más. Nuestras familias nos dijeron que ni se nos ocurra traer algo, así que les vamos a hacer caso”, concluyó Aixa.