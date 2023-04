Jalil y Vaca Narvaja destacaron el potencial minero de Argentina

jueves, 6 de abril de 2023

El gobernador de Catamarca, Raúl Alejandro Jalil, y el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, destacaron hoy el potencial minero de nuestro país al cerrar una gira de cinco días en la provincia china de Fujian en la que lograron alcanzar importantes acuerdos en los sectores del litio, olivícola, vitivinícola y ganadero, que multiplicarán las exportaciones e industrializarán productos primarios.





En la reunión con el gobernador de la provincia de Fujian, Zhao Long, y con el presidente del grupo chino Zijin Mining que tiene a su cargo el proyecto Tres Quebradas, Jinghe Chen, se repasó el avance de la iniciativa minera, que contempla en la primera fase para noviembre producir 20.000 toneladas de carbonato de litio anuales apto para la producción de baterías, con una inversión total de más de 500 millones de dólares.



En la segunda etapa, mediante un proyecto que comenzará a construirse este año con una inversión de 700 millones de dólares, se podrá ampliar la capacidad anual de producción carbonato de litio a 60.000 toneladas anuales, mediante la utilización de energía limpia en su totalidad, que minimiza los posibles cuestionamientos ambientales.



Desde China, el embajador Sabino Vaca Narvaja graficó la importancia de estas cifras: “El precio de la tonelada del litio ha bajado desde sus récords de casi 80 mil dólares la tonelada a 20 mil dólares la tonelada, cerca de su mínimo en los últimos 5 años. Sin embargo, aun a estos precios, un solo proyecto como este de Zijin Mining generaría para el país 2.000 millones de dólares en exportaciones, equivalente aproximadamente al 3% de las exportaciones totales nacionales. Si el precio del litio retomara su tendencia alcista, lo cual es muy probable, un solo proyecto de litio en una provincia podría explicar hasta el 5% de las exportaciones totales del país”.



“Cuando hablamos de conceptos como la restricción externa y la falta de divisas, debemos considerar que la minería tiene el potencial para solucionar nuestras recurrentes crisis de divisas, mantener el tipo de cambio estable y mejorar los ingresos de todas y todos los argentinos”, resaltó Vaca Narvaja.



En ese sentido, el ex ministro de Ciencia y Tecnología y actual presidente del Directorio de Y-TEC e YPF Litio, Roberto Salvarezza, anunció la firma de un convenio de cooperación con Zijin Mining que, según expresó, “impulsa la cooperación científico tecnológica entre las partes y las acciones conjuntas para avanzar en la explotación e industrialización del litio”.



En particular, desde YPF, enfatizaron las posibilidades que este convenio abriría en términos de agregado de valor ya que el establecimiento de plantas transformadoras de este recurso podría hasta duplicar los valores exportados anunciados en China mediante procesos industriales.



A su turno, el presidente de Zijin Mining, sostuvo que su empresa aplica responsabilidad social empresaria en cada proyecto que encara y que la tecnología de extracción directa de litio propuesta para el proyecto de Catamarca tiene el potencial de aumentar significativamente las recuperaciones de litio en comparación con los estanques de evaporación solar reduciendo el uso de energías no renovables”



Asimismo, Jinghe Chen aclaró que “los fundamentos del mercado para el carbonato de litio de grado de batería son sólidos y se prevé que la demanda de litio crezca entre un 25% y un 35% anual durante la próxima década y se espera un déficit significativo de la demanda de suministro a partir de la segunda mitad de esta década, lo que elevará significativamente los precios”.



En la reunión con el gobernador de la provincia de Fujian, Zhao Long, y con el presidente del grupo chino Zijin Mining, Vaca Narvaja y Jalil anunciaron la apertura de un consulado argentino allí, el primero latinoamericano en esta región y el sexto de nuestro país en el gigante asiático, considerando el recientemente anunciado en la ciudad de Chengdú.



“Es una muestra firme de la voluntad de la Argentina de incrementar su presencia en China y será fundamental para afianzar el clima de negocios y las oportunidades para los catamarqueños”, destacó Jalil, quien en su viaje firmó convenios importantes para el sector olivícola, el sector vitivinícola y la ganadería.



Asimismo, el gobernador expuso las oportunidades de la provincia con relación a genética bovina y a los beneficios fiscales e impositivos que los empresarios de Fujian pueden encontrar en el Parque Industrial Central de Catamarca y de Tinogasta. Por último, se presentó el “Plan Mosto” que contempla la exportación de 15 millones de kilogramos de vid anuales y las múltiples oportunidades que la provincia presenta en energía verde en función de su geografía y recursos estratégicos.



Desde la Embajada argentina anunciaron que esta apertura se enmarca en la política de ampliar la representación en China y, sobre todo, mejorar la dinámica comercial con una provincia que tiene los puertos más dinámicos de China con proyección al pacifico. A nivel político, aprovechando la presencia de numerosos intendentes de la provincia, se acordó un programa de hermanamientos entre distintas ciudades de Catamarca y Fujian.



Fujian tiene más de 40 millones de habitantes y ocupa el puesto 15 en población entre las provincias chinas. En 2021 su PBI alcanzó los 768 mil millones de dólares (casi idéntico al de la Argentina), ocupando el octavo a nivel nacional en PIB. El PBI per cápita de Fujian es el segundo PBI per cápita más alto de todas las provincias chinas. La ciudad de Fuzhou, capital de la provincia, es un centro de investigación científica. La ciudad alberga varias universidades importantes, en particular la Universidad de Fuzhou, una de las universidades clave de China y otras universidades públicas, incluida la Universidad Normal de Fujian y la Universidad de Agricultura y Silvicultura de Fujian. En la Argentina la mayoría de los inmigrantes de origen chino tienen procedencia de esta provincia.