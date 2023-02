“Juan Carlos Rojas estaba preocupado por unos expedientes y el maltrato que recibía del Gobernador”

El abogado Pablo Vega, cercano al gremio de UTHGRA y a la familia del ex ministro, sembró más dudas respecto de los nulos avances en la investigación y apuntó contra la cúpula sindical y política. Dijo que Rojas estaba muy estresado y a punto de renunciar.

24 de febrero de 2023

A poco de cumplirse tres meses del crimen del ex ministro de Desarrollo Social y los múltiples pedidos de Justicia, siguen sumándose voces que apuntan contra la inacción de la Justicia y el silencio de quienes deberían intervenir activamente.

En declaraciones al programa “Café de las 8” (Radio Nacional Catamarca FM 103.5), el abogado Pablo Vega apuntó contra Luis Barrionuevo y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, por sus excesivas omisiones e interés para que la causa avance.

Juan Carlos Rojas el día de su asunción como ministro de Desarrollo Social

“No puedo creer la desidia total sobre esto, que aún no estén las pruebas” cuestionó el abogado. “Algunas pruebas han sido enviadas a Salta. Luis Barrionuevo tiene una amistad muy estrecha con el gobernador de Salta, lo ha traído a Catamarca. El gobernador Raúl Jalil, ¿cuántas veces se ha reunido con el gobernador (Gustavo) Sáenz por el tema del litio? Ninguno ha podido levantar el teléfono y decirle ‘por favor, esto tiene prioridad para nosotros‘”.

Vega afirmó que fue apartado del entorno familiar de Juan Calos Rojas para que no se haga cargo de la querella, y apuntó directamente a la cúpula del gremio de UTHGRA. “Esa decisión ha sido tomada por la cúpula de gastronómicos y de la gente que en ese momento estaba en ese entorno. Tal vez por el hecho de que ‘soy bocón’ y no me iba a callar nada. A mí no me importa nada ni nadie. A mí lo que me importa es saber quién mató a Juan Carlos Rojas, y quién es el autor intelectual.

Luis Barrionuevo y Juan Carlos Rojas

Respecto de sus sospechas sobre por qué habrían terminado con la vida del ex ministro, el abogado aseguró que el crimen está directamente vinculado con su función en el Poder Ejecutivo.