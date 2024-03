Kicillof: “Milei no conoce a la Provincia de Buenos Aires ni sus necesidades”

En un mensaje que apunta al Gobierno Nacional, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires abrió las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa.

Al encabezar la Asamblea Legislativa bonaerense, el gobernador Axel Kicillof cargó este lunes duramente contra el presidente Javier Milei, de quien dijo que debe “dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias”.

Además, señaló que “en los últimos 2 años se había puesto en marcha un plan de infraestructura, de desarrollo, industrial y ampliación de derechos que empezaba a mostrar resultados muy positivos. Y gracias a eso tuvimos un contundente respaldo en las elecciones, el pueblo de la provincia de buenos aires decidió seguir avanzando derecho al futuro”.

“La sociedad nos volvió a elegir no para dejar las cosas como están, sino para transformar. No somos el gobierno de la continuidad, somos el verdadero gobierno de la transformación, pero no implica saltar al abismo”, afirmó el gobernador.

Sin embargo, sostuvo que ese plan tiene un “gran obstáculo”, que son “las medidas tomadas por el Gobierno Nacional”. “El presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando sus representantes, por lo tanto, no está representando a la provincia de Buenos Aires y a su pueblo”.

“Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos, eso implica cumplir leyes y normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias”, aseguró.

Al inaugurar las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, el mandatario kirchnerista advirtió que “el gobierno nacional está abandonando al pueblo, está desertando”, y reclamó al jefe de Estado que “respete la Constitución” sobre la que juró.

En cuanto a los próximos cuatro años, Kicillof señaló: “Nuestro proyecto de acá a 4 años será el de un Gobierno protector, estado presente y pueblo solidario”. En ese sentido, explicó que se necesita “más Estado y más derechos, no al revés”.

Al apuntar contra el Gobierno de Milei, mencionó: “El presidente aplicó la motosierra pero apuntó a los jubilados, los trabajadores formales, informales, del estado y privados”

“Devaluar y desregular precios es lo que siempre hacen estos planes económicos. La novedad es que por primera vez se hizo con mayor profundidad y velocidad, pero sin ninguna medida de compensación, sin red, sin acompañamiento y sin piedad”, agregó.

“Estamos reclamando, como otros gobernadores, lo que nos corresponde a cada provincia. Parece mentira que Milei haya reeditado el enfrentamiento entre Unitarios y Federales”, sostuvo Kicillof.

“¿Es justo, es defendible que una Provincia que representa cerca del 40% de la población, del 40% de la producción, del 50% de la industria y del 60% de los habitantes vulnerables y pobres reciba sólo el 25%?”

Al finalizar, Kicillof señaló que defenderá los intereses de los bonaerenses y le reclama de manera inmediata que el Gobierno Nacional: reactive la obra pública, respete el federalismo y recomponga los fondos quitados a las provincias, la devolución de los fondos del FONID para los salarios docentes, la urgente distribución de los recursos destinados a los comedores escolares y a los medicamentos, la derogación del DNU, ilegal e inconstitucional según los especialistas de todos las vertientes y el firme rechazo al delirante proyecto de dolarización.