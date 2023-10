L-Gante confirmó su relación amorosa con Wanda Nara: “No somos novios, pero…”

El cantante urbano se refirió al romance que mantuvo con la esposa de Mauro Icardi.

sábado, 28 de octubre de 2023

Sin dudas, una de los grandes episodios que presentó el mundo del espectáculo fue la crisis matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi a partir de las versiones de infidelidad por parte del jugador con Eugenia La China Suárez como tercera en discordia

Ante una relación que estuvo en jaque, incluso con Wanda afirmando una separación, quien entró en escena fue Elián L-Gante Valenzuela, que se mostró muy cercano a la empresaria, principalmente en la promoción de su música, pero aquel lazo parece haber superado algunas barreras desde el plano sentimental.

Finalmente, la detención del cantante urbano, quien pasó cien días tras las rejas, sumado a una reconciliación entre la ex conductora de Masterchef y el delantero del Galatasaray, echó por tierra aquella posibilidad de un nuevo romance.

Mucha agua corrió bajo el puente, hasta llegar a este presente donde cada uno de los protagonistas continúa la vida por su lado, pero desde LAM dieron con la palabra del líder de la Cumbia 420 que despejó todo tipo de dudas sobre su relación con Wanda.

Desde el móvil del ciclo conducido por Ángel De Brito consultaron sobre sus dichos que confirmaban un romance y L-Gante aclaró: “Hablé de no apresurarse porque novios no somos, no fuimos”.

Siguiendo esa línea, desde el móvil indagaron si realmente hubo un amorío con la hermana de Zaira y el artista, sin dar mayores precisiones, destacó: “Anduvo sí, cuando estábamos por acá”

A la hora de reflexionar sobre si le dolió el retorno de Wanda con Icardi, Elián admitió: “No soy mucho de sufrir mucho. Cuándo me pasa algo a mi o alguna enfermedad de alguien que quiero, eso si puede ser, pero después desamores no. Siempre estuve tranquilo de que se mantiene un vínculo buena onda con ella”.

Por último, L-Gante no le cerró la puerta a otro capítulo en su affaire con la presentadora: “Siempre en la vida se puede, olvidate”. Por lo pronto, cada uno sigue por su lado aunque solo el tiempo dirá si el romance puede renacer.