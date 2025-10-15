La Corte confirma la suspensión de matrícula del abogado Oscar Romero

miércoles, 15 de octubre de 2025

Un fuerte revés judicial ratificó la suspensión de seis meses de la matrícula profesional del abogado Oscar “Chorizo” Romero, luego de que la Corte de Justicia de Catamarca rechazara un amparo que buscaba revocar la sanción impuesta por el Tribunal de Ética y Disciplina.

La Sala de Amparos de la Corte dictó la Sentencia Definitiva N° 21/25, dejando firme la Resolución N° 10/24 del Colegio de Abogados.

El fallo ratifica que la sanción, impuesta por la “gravedad de los hechos y su incompatibilidad con los principios éticos”, está vigente, restándole al abogado dos meses por cumplir a partir del 2 de septiembre .

Cabe recordar que, la situación se agravó al revelarse que el abogado, pese a estar notificado de la suspensión de su amparo el 7 de agosto, continuó litigando. Esto se evidenció con una denuncia que presentó el 28 de agosto en nombre de su cliente, el ingeniero Ricardo Germán Córdoba, contra la Municipalidad de Santa María por presunta estafa en la obra de la terminal de ómnibus.

La denuncia apuntaba a maniobras de incumplimiento de pago e involucraba a figuras políticas. Sin embargo, el Juez de Garantías declaró la acción legal como “inexistente o en su caso nula” (Sentencia N° 062/25).

El magistrado fundamentó que Romero presentó la denuncia “luego de 20 días de notificado y en circunstancias que el letrado ya se encontraba suspendido en su matrícula”, lo que invalidaba el acto procesal.

Este hecho expuso que el abogado abusó de la confianza de su cliente al realizar presentaciones judiciales estando inhabilitado por el máximo tribunal de la provincia. Finalmente, se debe destacar que, el letrado aún continúa con su matrícula profesional suspendida.