La defensa de Cinthia Bazán cuestionó el proceso judicial y su detención

Fernando Alfaro, defensor legal de Cinthia Bazán, apuntó contra algunos aspectos de las causas en las que está siendo acusada su representada.

viernes, 1 de marzo de 2024

Durante la mañana de este viernes, Fernando Alfaro, abogado defensor de Cinthia Bazán, dialogó sobre el caso. La mujer se encuentra acusada junto a su expareja, Enzo Morales, como coautora del crimen de Ariel Ocampo, que ocurrió el 18 de enero de 2021. El pasado 24 de enero podría haber recuperado la libertad ordenada por el juez Sago, tras haber estado detenida en el correccional de mujeres por el homicidio de Ocampo. Sin embargo, el juez Vacaroni, a quien le solicitaron la prisión preventiva por un delito menor, “encubrimiento”, en una causa de abuso sexual en la que está también imputado Morales, se la confirmó y la regresó a la unidad carcelaria.

El letrado comenzó brindado algunos detalles de la causa: “En enero de 2020 el progenitor de la víctima, una menor en ese momento, si no me equivoco, de 12 o 13 años realiza la denuncia en oportunidad de que la guarda ya no era ejercida por la señora Bazán, sino que era ejercida por el progenitor. Entonces, teniendo la guarda de la menor el señor, habiendo advertido ciertas situaciones, es que decide realizar la denuncia penal por abuso. A partir de ello se le realizó los protocolos que corresponden por ley, se le hizo la Cámara Gesell y otras pericias psicológicas y psiquiátricas a la menor teniendo como único imputado, estamos hablando de enero del 2020, como único imputado al señor Morales”.

Sobre Enzo Morales, explicó: “la denuncia fue realizada en enero del 2020 y al cabo de unos meses el señor Morales fue imputado por otra Fiscalía”. “Luego, a partir del crimen de Ocampo, se ventila otra imputación que agrava la primera imputación”, por lo que “tiene tres imputaciones. Estamos hablando de tres hechos independientes”, continuó.

Respecto a su defendida, Cinthia Bazán, cuestionó que la Justicia por su decisión de mantenerla privada de su libertad. “Cuando nosotros nos enteramos de la imputación primero fue un baldazo de agua fría, no solamente desde lo emocional, sino desde lo procesal”, dijo y agregó: “ahora va a tener que defenderse de un proceso acusatorio en el cual no ha tenido ningún tipo de participación”. A continuación, explicó que Bazán no formó parte de las diferentes pericias que se le realizaron a la víctima, por lo que considera el hecho “un yerro procesal” y afirmó: “sinceramente no se entiende cómo ahora mi asistida va a tratar de defenderse de prueba que ya se encuentra producida, prueba firme, que se encuentra incorporada ahí en el proceso. Nunca la pudo controlar”.

Sobre la víctima, afirmó: “Una vez conocida la imputación, esta defensa solicitó la declaración testimonial de la menor, que ahora es una adolescente de 17 años en esta causa de abuso. La adolescente prestó declaración testimonial, en forma libre y espontánea, es más, sin la presencia de este defensor, es decir, estuvo frente a la Fiscalía y fue un testimonio auténtico, libre y sin presión alguna en el cual ella da cuenta de que la madre jamás pudo haber tenido conocimiento de estas situaciones en contra de su persona, que oportunamente fueron denunciadas. Pese a eso, la fiscal continúa con su persecución penal y solicita la prisión preventiva”.

“Hemos planteado distintos agravios, más que todo sobre el derecho de la legítima defensa de mi asistida, que no existe un riesgo procesal. al contrario, es una madre con arraigo, que tiene un menor de 13 años acá en la en la Provincia, además de la adolescente que hoy por hoy ya tramitado el proceso de emancipación ante la asesora de menores, entonces este es una prisión preventiva que es infundada y con falta de sustento”, aseguró.

Sobre la prisión que se dictó en esta causa, explicó cuál es la situación actual: “nosotros hemos realizado este recurso de apelación y hoy por hoy estamos esperando que la Cámara de Apelaciones fije fecha de audiencia para exponer los fundamentos de agravio”. En cuanto a la causa por el Crimen de Ocampo, planteó algunos cuestionamientos: “cuando nosotros planteamos la perspectiva de género es porque necesitamos que se aplique la perspectiva de género en la declaración indagatoria de la imputada”.

Posteriormente, sostuvo: “nosotros hemos querido colaborar con la justicia y hemos aportado un elemento valiosísimo para la investigación que fue la declaración de la señora Bazán, o sea, actualmente es un elemento del cual todos los otros elementos probatorios que existen se basan o se fundan o se sustentan en la declaración indagatoria de Bazán. Entonces, cómo puede ser que un elemento tan valioso haya sido desarmado solamente para favorecer una acusación forzada. No, eso nosotros no lo vamos a permitir y por tal motivo es que estamos realizando todos estos recursos”. En este sentido, agregó: “esta acusación y este proceso debería haber terminado en el año. Ya debería haber sido elevado el juicio hace mucho tiempo.