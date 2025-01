La expareja de Filippín lo acusa: “No está loco, es un manipulador”

La joven que convivió 11 meses con el abogado, contó más detalles del calvario que vivió.

Mientras la justicia aguarda el resultado de las pericias psiquiátricas al abogado Nahuel Augusto Filippín, para determinar si comprende la criminalidad de sus acto, una de las denunciantes (expareja), con quien convivió durante 11 meses y lo acusa de varios hechos de violencia de género y abuso sexual, contó más detalles sobre el calvario que padeció en la relación.

En diálogo con El Esquiú.com, la víctima, a quien solo identificaremos con la letra “M” emitió su opinión respecto del acto procesal y anticipó que el abogado ya había planeado ante un escenario adverso ante la justicia: “recuerdo que me dijo que iba a hacerse pasar por loco, ya que tiene un hermano que vive en España y es un reconocido médico especialista en psiquiatría, el cual le habría manifestado en su oportunidad, que se hiciera detener y que él lo iba a ayudar” aunque tras finalizar la relación, nada de eso ocurrió, según la denunciante.

En este sentido, la joven afirmó “Nahuel (por Filippín) no está loco, es un adicto y manipulador”.

Además recordó que el año pasado sus padres, intentaron de varias formas hacer cesar su adicción, incluso lo habrían amenazado con internarlo en un psiquiátrico, pero el aceptó hacer un tratamiento ambulatorio, aunque “le mentía a su familia que iba al psiquiatra pero en realidad, iba a comprarse drogas. Al no tener droga, cambiaba de humor, me pegaba, maltrataba a su madre, se descargaba conmigo, no se dejaba ayudar”.

Al mismo tiempo “M” insistió, “Nahuel no está loco, se quiere hacer pasar por loco. Una vez lo acompañe a Marcelo (el padre), quien me amenazaba todo el tiempo que no lo denuncie a Nahuel y me decía que lo iban a hacer pasar por loco para que sea inimputable. Y como yo andaba con Nahuel, en su auto, muchas veces los padres llegaron a tratarme de drogadicta. Pero nada que ver, su hijo me hizo las peores cosas que le pueden hacer a un ser humano, horrible” expresó.

Internación fallida

A fines de septiembre los padres querían internarlo, se lo habían advertido, porque Nahuel tenía muchas reacciones feas, el se estaba haciendo atender con un doctor de apellido Brice, yo lo recuerdo porque una vez acompañe a Nahuel a sacar turno. Pero Nahuel, nunca iba a las secciones, le mentía a los padres que iba, pero se iba a comprar porquería. Yo con el me pelee una vez, a mediados de septiembre, ya que nosotros tuvimos muchas ibas y venidas.

Lo que tenía entendido es que los padres lo habían acompañado -no se si para que se quedaran tranquilos lo hizo-, fueron a hablar con el psiquiatra, lo que le dijeron es que él le había comentado al doctor que era violento con las mujeres y que tenía adicción, si lo podía tratar. Pero seguía haciendo lo mismo, me seguía golpeando a mi, seguía haciendo todo eso que las chicas denuncian, es vivísimo y manipulador” agregó.

“La verdad, es que es comprensivo de todos sus actos, sabe todo, como hacer, como armar, como desarmar, como manipular gente, sabe que va a decir, sabe cambiar la voz, todo. Lo digo, porque estuve conviviendo con el durante 11 meses y anduve con el en cada sitio, que ahora prefiero no acordarme de eso, pero que es manipulador y sabe como actuar, lo sabe” detalló la víctima.

Pericias psiquiátricas

El pasado viernes, el abogado Augusto Filipín fue trasladado desde el Servicio Penitenciario al hospital San Juan Bautista para ser evaluado por el personal de salud mental. La medida fue dispuesta por la jueza Cecilia Más Saadi, quien le confirmó el jueves la detención por el hurto en el sanatorio privado de calle Junín, el fin de semana pasado. Esto es previo esta semana, cuando el abogado será sometido a una junta psiquiátrica, la cual determinará si debe permanecer detenido o debe ser declarado inimputable.

Acumulación de causas

Mientras se aguardan los resultados de las pericias psiquiátricas, el abogado continuará detenido en el penal de Miraflores por el hecho mencionado.

Desde el área de prensa del Ministerio Público Fiscal, se informó en relación a las causas penales que tiene como sindicado e imputado al abogado Nahuel Augusto Filippín, y en base al control realizado por Fiscalía General, se determinó la acumulación de todas las actuaciones.

En idéntico sentido, fuentes judiciales indicaron que mientras tanto avanza la realización de las pericias, la fiscalía busca reunir las diferentes denuncias que obran en contra de Filippín, una de ellas ya habría prescripto.

Dichas denuncias judiciales van desde amenazas, hurto, violación de domicilio, encubrimiento, abuso sexual y lesiones calificadas.