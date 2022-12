La formación de Argentina para jugar contra Australia: quiénes podrían reemplazar a Di María y las dos dudas en defensa

El entrenador se verá obligado a darle descanso al Fideo y podría hacer otros cambios en el equipo, con respecto al que venció 2-0 a Polonia

3 de Diciembre de 2022

Lionel Scaloni quiere meter a la Argentina en cuartos de final del Mundial de Qatar (Reuters)

No caben dudas de que la selección argentina jugó su mejor partido del Mundial frente a Polonia en la última fecha de la fase de grupos y por eso Lionel Scaloni no quiere hacer demasiados cambios para enfrentara a Australia este sábado por los octavos de final del gran torneo. Pero, la acumulación de partidos ha puesto al límite a Ángel Di María y su salida podría generar una catarata de modificaciones no solo en los nombres sino también en lo táctico.

Un medio de Australia insta a pinchar un “muñeco vudú” de Messi para vencer a Argentina en el Mundial Qatar 2022

Un rotativo del país oceánico le solicitó a sus lectores que le claven alfileres a la figura del capitán de la Albiceleste

En la última práctica abierta el entrenador repartió 11 pecheras para Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Alejandro Papu Gómez, Ángel Correa, Lionel Messi y Julián Álvarez. Con esto se puede concluir que 10 de ellos serán titulares, ya que el otro puesto será el de Emiliano Dibu Martínez, en el arco.

Pero esto no esta tan claro ya que en los ejercicios que se realizaron sin las cámaras, Scaloni probó a Lautaro Martínez en ataque como reemplazo de Di María, con Julián Álvarez recostado sobre una banda como lo hace en el Manchester City cuando juega con Erling Haaland. También le dio minutos a Leandro Paredes en el mediocampo y a Gonzalo Montiel en el lateral derecho, pero éstas serían variantes que analiza para el segundo tiempo y de acuerdo a lo que el equipo necesite.

El cuadro de Di María no es grave. Según supo Infobae el extremo tiene una molestia en un cuádriceps -incluso así lo reconoció el entrenador después de la victoria ante Polonia- y “salvo un milagro” no será tenido en cuenta para este duelo, aunque sí ocupará un asiento entre los suplentes. Su lugar sería ocupado por Papu Gómez o por Ángel Correa. La decisión es pura y exclusivamente táctica: si el DT quiere alguien similar, apostará por el jugador del Atlético de Madrid, y si quiere alguien que juegue más cerrado para permitir la subida de los laterales, se inclinará por el hombre del Sevilla.

Argentina vs. Australia, EN VIVO por los octavos de final del Mundial Qatar 2022: hora, TV y todo lo que hay que saber

Con Lionel Messi, la Albiceleste se enfrenta ante una de las sorpresas de la fase de grupos

Correa es uno de los tres jugadores de campo que no han sumado minutos hasta aquí, junto con Paulo Dybala y Juan Foyth, y se sumó a la lista de 26 por la lesión de Nicolás González. Ahora podría tener su gran debut mundialista, mientras que el Papu ya ha tenido minutos ante Arabia Saudita, cuando partió desde el arranque en el amargo debut del seleccionado en Qatar que fue derrota por 2-1.

Pero en las últimas horas se sumaron dos dudas en el fondo ya que Marcos Acuña y Cuti Romero podrían tener un descanso para cuidar sus físicos. Si bien ambos, son considerados titulares también es cierto que arrastran molestias y podían cederles su lugar a Nicolás Tagliafico y a Lisandro Martínez, como ya ha sucedido en otros compromisos.

El entrenador de Australia desafió a Argentina: “Por supuesto que ganaremos”

Graham Arnold, director técnico de los Socceroos, se mostró optimista de cara al trascendental choque por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022

De esta manera, la Argentina formaría con Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero (o Lisandro Martínez), Nicolás Otamendi, Marcos Acuña (o Nicolás Tagliafico); Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Alejandro Papu Gómez o Ángel Correa, Lionel Messi y Julián Álvarez. Aunque, el técnico lo definirá horas antes del pitazo inicial.

El partido se disputará este sábado desde las 16 horas en el estadio Áhmad Bin Ali con televisación de DSports, TyC Sports y TV Pública. El ganador de la llave se enfrentará ante el vencedor de Países Bajos y Estados Unidos, que jugarán desde las 12 horas.