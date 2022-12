La historia del DJ croata que hincha por Argentina y presenció los cuartos de final ante Brasil y Países Bajos: “Soy el tipo más feliz del mundo”

Nació en Split, pero se crió en Santa Fe y transita el sueño mundialista con la “doble ciudadanía”. ¿A quién apoyará en semifinales?

Croata-argentino alentando a sus selecciones

La marea verdeamarelha está situada en el arco donde Brasil y Croacia llevaron a cabo la tanda de penales. Enfrente hay un buen manchón de balcánicos que se mantienen los 120 minutos de fútbol parados cantando y, toda la serie de penas máximas, en vilo. En un rincón de esa grada hay un personaje que no deja de agitar una bandera y si bien llama la atención por su histrionismo, también lo hace por los colores que mezcla: además de los cuadrados rojos y blancos croatas, exhibe el celeste y blanco. Su corazón está dividido: mitad croata, mitad argentino.

Se llama Zeljko Buljubasic, tiene 50 años y nació en Split, Croacia. Cuando tenía apenas tres meses de edad, sus padres se marcharon a Argentina y se instalaron en la pequeña localidad santafesina de Arteaga, que se ubica a poco más de 100 kilómetros de Rosario (“donde nació Leo Messi”, presume) y no supera los 3.600 habitantes. Su sangre es croata, pero se crió en Argentina. Una vez por año visita su suelo natal porque allí todavía reside toda su familia. Al dialogar con Infobae no registra problema alguno con su pronunciación ni composición de cada frase. Es albiceleste por adopción. La charla es con el corazón abierto y los sentimientos a flor de piel. Hace minutos, su amada Croacia acaba de eliminar a Brasil en los cuartos de final del Mundial, y su adorada Argentina hizo lo propio con Países Bajos. Todo agónico, todo sufrido, todo con sabor doble. Y él estuvo presente en ambos partidos.

“Me mandé a hacer la camiseta y la bandera dividida porque quise jugar con mis dos sentimientos: uno, mi tierra natal; el otro, la que me crió”, cuenta el protagonista de esta historia. A la hora de mandar a hacer el estampado, eligió a sus dos ídolos futbolísticos, Lionel Messi y Luka Modric. Los dos número 10, los dos con iniciales LM y los dos capitanes y símbolos de sus seleccionados nacionales, los dos disfrutando de la que sería su última Copa del Mundo: “Con tanta publicidad en la TV sobre las casualidades y coincidencias, se me ocurrió que podía unir mis dos pasiones”.

En la cancha, con su indumentaria predilecta, y en la calle con Antonela Roccuzzo

Muchos fotógrafos oficiales apuntaron a Zeljko en cada compromiso de Croacia. Y es que en ningún momento dejó de agitar la bandera con el montaje que muestra a Messi y Modric.

“Si no hubiera sido por el segundo puesto de Croacia en la fase de grupos, se podría haber dado una final con Argentina. Pero yo ya estoy feliz, yo ya estoy en la final. El deseo más grande de mi vida se cumplió”, se lamenta, solamente un poco, el hombre que es conocido en sus pagos por manejar un restaurante bar y su discoteca. La pregunta casi obvia es por quién hinchará en el duelo del próximo martes que depositará a uno de los dos en la gran final de la Copa del Mundo. ¿La respuesta? Bueno, casi no hay respuesta: “El sentimiento es uno solo, es el fútbol, el amor y haber visto y dado el gusto de ver en cancha cómo juegan Luka Modric y Leo Messi. Vi a dos grandes, yo ya estoy hecho. Soy el tipo más feliz del mundo”.

A la aventura por Doha le sumó una perlita más: su encuentro con la familia Messi caminando por la calle. Sin vergüenza, pero con sumo respeto (al punto tal que no quiso abrazarla ni acercarse demasiado), Zeljko le pidió una foto a Antonela Roccuzzo que compartió en sus redes sociales: “Realmente Hermosa mujer y con una humildad ENORME… Hola Anto puedo una foto con vos?? Respuesta: Claro que sí !!!”.

Con la bandera de Arteaga, el pueblo en el que se crió

El viernes pasado, el splitense que echó raíces en Sudamérica encaró una travesía que solo pocos pudieron lograr en tiempo y forma: asistir al cotejo de cuartos entre Croacia y Brasil en el estadio Education City, correr hacia la estación del metro de esa cancha, combinar la línea verde con la roja e ingresar antes de que se iniciara el match entre Argentina y Países Bajos en Lusail. A través de sus historias de Instagram, realizó el seguimiento en vivo del raíd.

“Uno puede pedir muchísimas cosas en la vida, pero que pasé lo que pasó me llenó el alma completa de felicidad. No puede haber tantas casualidades. Croacia, perdiendo hasta el final en el suplementario contra Brasil, empató y ganó en penales con su arquero como figura. Me fui lleno de emoción, no lo podía creer. Y que después que a Argentina, que ganaba 2-0 y ya festejaba el pase a semis, le empataran en tiempo de descuento, fuera al alargue y tuviera que sufrir otra vez… Fueron emociones que en mi puta vida pensé que iba a sentir. Una felicidad realmente inmensa”.

DJ Zeljko se siente realizado. Por supuesto que apostará sus fichas a ganador por el equipo que acceda al encuentro final ante Francia o Marruecos el 18 de diciembre, pero el solo hecho de ver en una cancha a sus dos naciones y pasiones, hizo que todo el esfuerzo del viaje valiera la pena: “Salga como salga, soy el tipo más feliz del mundo porque el objetivo era ese. Veré a Leo y Luka juntos en una cancha en su último Mundial. Haber estado presente acá en Qatar me hizo muy, muy feliz”.