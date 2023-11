“La independencia judicial se practica y no se declama”, aseguró Figueroa Vicario en su discurso

Hizo hincapié en el deber de los jueces de liderar la lucha por la independencia del Poder Judicial.

29 de noviembre de 2023

El ministro de la Corte de Justicia de Catamarca, Carlos Miguel Figueroa Vicario, brindó un contundente discurso ante los trabajadores judiciales que se manifestaron esta mañana en las afueras del edificio del Máximo Tribunal.

Inició destacando el cambio en la percepción sobre el rol de los jueces, señalando que ahora se espera que participen activamente y expresen su apoyo a los reclamos de los empleados, rompiendo con la antigua idea de jueces distantes tras escritorios y limitados a hablar a través de sentencias.

Figueroa hizo hincapié en el deber de los jueces de liderar la lucha por la independencia del Poder Judicial, especialmente en situaciones que afectan dicha independencia y la autonomía presupuestaria. Insistió en que no es necesario esperar reformas constitucionales para defender esta independencia y destacó la importancia de los hechos sobre las declaraciones.

El ministro abordó luego dos cuestiones específicas: el debate sobre la Ley del Presupuesto y el congelamiento salarial. En relación con el presupuesto, criticó la discusión actual sobre un recorte, señalando que el próximo presidente anunció reformas y un nuevo presupuesto, por lo que la discusión actual carece de sentido. Habló de congelamiento salarial, desestimando una ley de equidad, al señalar que afectaría a los empleados judiciales y criticó la falta de fundamentos sólidos. Además, destacó la falta de poder de implementación de la ley debido a la mayoría calificada requerida.

“No se asombren de que los jueces hablen, expresen y acompañen los reclamos de los empleados públicos. Ya no existe más esa vieja idea continental europea de los jueces detrás de los escritorios y solo hablando a través de las sentencias. En estos supuestos de afectación de la independencia del Poder Judicial y de la autonomía presupuestaria, los jueces tenemos no solo la facultad sino el deber de ponernos al frente de esta lucha por la independencia del Poder Judicial. Por otra parte, no hace falta esperar que se reforme la Constitución para que empiecen a defender la independencia del Poder Judicial. No es necesaria una ley de autarquía para que nos manden los fondos suficientes para funcionar. No se trata de declamas de leyes, se trata de hechos. Y nosotros, con optimismo, por supuesto, como lo dijera Quijote a Sancho, los tiempos buenos y los malos pasan. Todo pasará, pero cuando lo malo demora mucho, alégrense que lo bueno está por venir”, expresó Figueroa Vicario.

“Recién cuando estuvimos en la reunión aquí en el Salón San Martín, les pedí a los presentes que observáramos los cuadros de quienes fueron parte de esta Corte de Justicia y son un maletín de dignidad que debemos nunca olvidar nosotros, así como ustedes respecto de quienes se han jubilado o han sido parte y ya no existen en la vida terrenal y han sido parte de este Poder Judicial. Por ellos, por nosotros, la independencia del Poder Judicial se practica, no se declama, y nosotros vamos a defenderla“, manifestó el ministro de la Corte.

“Hay cuestiones que quiero aclarar, a mi parecer. Primero, el debate sobre la Ley del Presupuesto y el pretendido recorte no tiene sentido alguno. Hacen como que nada hubiera ocurrido, y acá algo ha ocurrido. El presidente electo es distinto del que venía ejerciendo el cargo y, en consecuencia, el próximo 10 de diciembre, él anunció ‘habrá reformas del Estado y un nuevo presupuesto’. Entonces, si este nuevo presupuesto plantea un recorte, será entonces que las provincias deberán adecuar o no sus presupuestos provinciales con los porcentuales a ese nuevo presupuesto. Están discutiendo la nada misma. No hay forma de discutir, porque ustedes conocen que hay leyes de coparticipación federal que asignan porcentuales a las provincias y luego porcentuales de distribución secundaria a los municipios. ¿Qué están discutiendo? Si no hay presupuesto nacional, porque hay un nuevo presidente que asumirá el próximo 10 de diciembre. Es de una ignorancia supina“, sentenció.

“En segundo lugar, respecto de la ley de congelamiento salarial. Le llaman Ley de Equidad, pero en realidad es congelar los sueldos hasta tanto cobren los magistrados lo que cobra un ministro del Poder Ejecutivo, importa un congelamiento de los salarios. Es decirle que no es cierto que esto no va a afectar a los empleados. Hoy el salario de la ministra, por ejemplo, la ministra de Economía, Nazareno, es de $1.400.000. Si los jueces de la Corte cobrasen ese monto, los jueces de Cámara deben cobrar por constitución un 10% menos y los jueces de primera instancia otro 10% menos. Y así disminuirán los salarios de los jefes del despacho y en cadena el resto de los empleados judiciales. Pero lo que dicen que no van a hacer es lo que no pueden hacer. Porque el dictamen de la Comisión salió recién hace unos días y requiere mayoría calificada que no tienen. Es decir, prometen no hacer lo que tampoco podrían hacer”, dijo.

“Es decir, en la práctica hoy nos han comunicado que van a girar $4.400.000.000 para el funcionamiento por el resto del año del Poder Judicial. Esto implica que no podamos dar ningún tipo de incremento para noviembre y para diciembre. Esto implica en los hechos la puesta en práctica de la ley cuyo tratamiento demora. Esa ley es una ley que no tiene fundamento, que tiene fundamentos aparentes. Quiero contarles, por ejemplo, como muestra, que en la Ley de Presupuesto Provincial han incluido al Poder Judicial fojas 49 en el expediente como si fuésemos un ente descentralizado, como si tuviésemos un superior jerárquico que es el Poder Ejecutivo. Todos estos absurdos nos llevan a poner sobre la mesa estos planteos ante ustedes que lo entenderán perfectamente. Solo decirles eso, decirles que siempre con optimismo”, dijo Miguel Figueroa Vicario.

“El sol, la tierra y la luna se mueven siempre armoniosamente. Nunca las verán empujarse, chocarse ni atropellarse, pues es el caso que esa armonía no está existiendo. Nos vienen empujando y atropellando y es el momento de ponernos de pie. Por eso, coincido con esto de recrear el debate en el ballotage para la elección de presidentes y preguntarles por sí o por no si están dispuestos a defender la independencia del Poder Judicial”, finalizó.