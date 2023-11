Javier Milei anticipó “estanflación” en Argentina: ¿Qué significa esto?

El presidente electo, Javier Milei, recién llegado de su gira por Estados Unidos, introdujo un nuevo término para describir el panorama económico que vislumbra para Argentina en los próximos meses: “estanflación”. Esta palabra fusiona los conceptos de “estancamiento” e “inflación”.

29 de noviembre de 2023

Milei explicó que las medidas que tomará su gobierno generarán una “estanflación”, señalando que los primeros meses estarán marcados por un reordenamiento fiscal que impactará negativamente en la actividad económica. Aunque anticipó este periodo difícil, expresó su aspiración de acabar con la inflación en un plazo de 18 a 24 meses.

Además ,Javier Milei expresó claramente su posición sobre el pago de aguinaldos al sector público al afirmar: “¿Que no haya plata para el aguinaldo es culpa mía o del Gobierno actual? Tengo entendido que tenemos un sistema de Gobierno federal. Si a vos en tu casa no te alcanza la plata, ¿cómo lo arreglás? ¿Bajando el gasto o te vas de caño (salir a robar)? Si tenés un déficit, y no bajás el gasto, lo vas a financiar de alguna manera”. Con estas palabras, el presidente electo argumentó que la falta de recursos para el aguinaldo no debería recaer exclusivamente en su responsabilidad, sino que también implica una cuestión de gestión y ajuste del gasto público por parte del Gobierno actual.

¿Qué es la estanflación?

La estanflación, un fenómeno económico poco común, implica una recesión con tasas de crecimiento bajas o negativas, acompañada de una alta inflación. El término surgió en 1965 y estuvo presente en varias etapas de la historia económica argentina, siendo la última en 2020.

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, ya utilizó el concepto hace 15 años para describir una situación similar en Argentina. Ante este panorama, Milei instó a poner los números en orden y destacó que continuar con políticas irresponsables llevará a la peor crisis de la historia del país.