La peña de Morfi: los posibles nombres para reemplazar a Jey Mammón y por qué no seguirá Georgina Barbarossa

El canal busca a una nueva figura para conducir el ciclo que estuvo a cargo del humorista y Jesica Cirio tras el fallecimiento de Gerardo Rozín

11 Abr, 2023

El conductor se fue del país a raíz de la exposición mediática que tuvo la denuncia en su contra realizada por Lucas Benvenuto

A raíz de la denuncia por presunto abuso sexual que Lucas Benvenuto radicó en contra de Jey Mammón, la exposición que tomó el caso a nivel mediático llevó a que Telefe anunciara la suspensión momentánea del conductor que estaba al frente de La Peña de Morfi junto a Jesica Cirio desde el fallecimiento de Gerardo Rozín, en marzo del 2022.

Aunque no hay nada oficial al respecto, esa pausa ya parece ser algo permanente. Ante la nula posibilidad de que Mammón, que actualmente se fue del país, regrese al ciclo, el canal negocia y evalúa a varias figuras del mundo del espectáculo para que se sume al programa y comparta la conducción con Jesica.

Jey Mammon llegó a España

En Intrusos hablaron de los posibles candidatos de los nombres que más gustan en el canal de las pelotas. Fue Guido Záffora quien reveló alguno de ellos. “Telefe sigue con Georgina por el momento y tantearon a La Sole (Pastorutti) para el mes de junio”, informó el periodista quien aclaró que la cantante no puede sumarse antes porque ya tiene pautada una serie de recitales y otros compromisos profesionales.

Otro nombre que sonó mucho durante los últimos días fue el de Juan Alberto Mateyko. “Lo llamaron, lo tengo confirmadísimo, y hasta el jueves estaban negociando”, confirmó Florencia de la V. Al escuchar a la conductora, Marcela Tauro acotó respecto al histórico presentador de La Movida: “Pidió mucha plata”, aseguró la periodista.

El actor es uno de los candidatos para reemplazar a Jey Mammon

Cabe destacar que hace unas semanas, Mateyko dio su propia versión de los hechos: “No me convocaron. Además, estoy viviendo y trabajando en Córdoba, haciendo radio todos los días acá. Sería imposible”, dijo en diálogo con Hoy nos Toca (Canal de la Ciudad) aunque en el ciclo de América confirman que sí están en negociaciones.

Por su parte, Georgina Barbarossa también en diálogo con Intrusos confirmó que sigue al frente de La Peña durante todo el mes de abril. “Después no sé, de verdad. Yo estoy para el canal, así que lo que necesiten, allí estaré”, exclamó sobre su continuidad en el ciclo y lejos de quedarse callada, apuntó contra Jey Mammón luego de la denuncia de Benvenuto. “Horrible. No me gustó nada. Las notas que dio no me gustaron nada. Lo vi muy soberbio. Hubiese dicho ´sí, bueno, me equivoqué. Me enamoré de este chico. Fue el amor de mi vida, me equivoqué´, ¿entendés? Creo que va por ahí la cosa. Y por pedir perdón cuando te equivocás. Creo que ese es el camino”, remarcó.

Quien también habló al respecto fue Jesica Cirio, compañera de Jey Mammon durante esta etapa del ciclo gastronómico musical. “Voy a hablar en nombre de todos mis compañeros, la producción y todos los que hacemos La peña. Un programa con mucho trabajo, mucho esfuerzo que hacemos para regalarles música cada domingo”, dijo la modelo en el primer envío luego de la suspensión de Mammon. “Es de público conocimiento todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver con el espíritu, ni con la esencia de La Peña. Acompañamos la decisión del canal hasta que todo esto se resuelva. Estos hechos lamentables y tristes que nos tienen a todos impactados”, concluyó la coconductora, para dar paso a Georgina Barbarossa, su compañera en esta etapa del clásico de los mediodías.