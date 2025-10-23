La policía detuvo a un arrebatador y a la compradora del teléfono robado

Además, otra mujer de 27 años de apellido Herrera también terminó en el calabozo.

miércoles, 22 de octubre de 2025

Al menos tres personas, entre ellas dos mujeres, todos mayores de edad, se encuentran detenidos desde el lunes a la noche, luego de reportarse el arrebato de un teléfono celular en la vía pública.

De acuerdo con la información oficial, una persona -de quien no trascendió la identidad- sufrió el robo de su teléfono celular mediante la modalidad de arrebato en el norte de la ciudad.

Con la información brindada por el damnificado y de averiguaciones realizadas por los investigadores, efectivos de la Comisaria Octava aprehendieron en la esquina de las calles Jorge “Negro” Herrera y 8 de diciembre a un joven de 22 años de apellido Cobacho, quien sería el autor del ilícito.

De acuerdo con la pesquisa, el joven ya se había desecho del móvil comercializándolo.

Continuando con la investigación, la policía llegó hasta calle Sumak, entre República Dominicana y Brasil, y arrestaron a una mujer de apellido Romero, de 23 años, a quien se le encontró en su poder el teléfono denunciado como robado. Durante los procedimientos otra mujer de apellido Herrera de 27 años terminó también en el calabozo.

Finalmente, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de instrucción del distrito norte.