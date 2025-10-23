Se negó a pagar el viaje: detienen a una mujer tras intentar huir de un taxista

Ocurrió en la intersección de las calles Jorge «Negro» Herrera y Chuquisaca. La mujer se habría negado a pagar el servicio e intentó fugarse.

miércoles, 22 de octubre de 2025

Efectivos motorizados del COEM-Kappa aprehendieron a una mujer de 28 años, de apellido Cardenes, luego de que un taxista la sindicara como la presunta autora de una «estafa» al negarse a abonar el viaje. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Jorge “Negro” Herrera y Chuquisaca.

Según el reporte del trabajador del volante, la femenina solicitó su servicio y, al llegar al destino acordado, se negó a pagar el costo del trayecto e intentó darse a la fuga, siendo interceptada por los motoristas a pocos metros del lugar.

Tras la aprehensión, la mujer fue trasladada y puesta a disposición de sus pares de la Seccional Séptima, que tiene jurisdicción en la zona. Las autoridades informaron del hecho a la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte, y se invitó al taxista damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7.