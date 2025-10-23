Precaución: siniestro vial en Ruta Nacional 38, Avenida de Circunvalación

miércoles, 22 de octubre de 2025

Autoridades locales informaron que se produjo un siniestro vial en la Ruta Nacional 38, sobre la Avenida de Circunvalación, en las inmediaciones de UTHGRA, en el que estuvo involucrada una motocicleta.

Por el momento, no se reportaron víctimas de gravedad, aunque se solicitó a los conductores circular con precaución debido a la posible presencia de efectivos policiales y personal de tránsito en la zona para asistir y organizar el paso vehicular.

Se recomienda reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal de seguridad hasta que se normalice el tránsito.