Le confirmaron la detención al joven por las estafas con tarjetas clonadas

jueves, 5 de octubre de 2023

Durante la mañana de este jueves, el juez de Control de Garantías N°1, doctor Rodolfo Maidana, le confirmó la detención al joven de apellido Costilla quien fue detenido el último fin de semana cuando intentaba dejar un hotel céntrico donde se había alojado por cuatro días sin abonar la estadía.

Cuando la policía concurrió por esta irregularidad encontró entre las pertenencias del huésped varias tarjetas de créditos y débito que no le pertenecían, una de las cuales había sido usada el día jueves 28 de septiembre, según surge de la investigación judicial, para la adquisición de una moto 0 km.

La medida, por la que Costilla ahora fue trasladado al penal de Miraflores, se materializó a solicitud del fiscal de la causa, Dr. Hugo Costilla, quien al momento de exponer sus alegatos en la audiencia oral de la que participó también el abogado defensor del imputado, Dr. Orlando del Señor Barrientos, hizo hincapié principalmente en que restan pruebas por producirse y que, en caso de recuperar la libertad, Costilla podría entorpecer el proceso.

Entre las medidas de pruebas sobre las que trabaja la fiscalía, está por ejemplo, la visualización del contenido de un teléfono celular que le fue secuestrado al joven desde donde habría simulado el sábado realizar el pago de la estadía en el hotel mediante transferencia bancaria.

Por su parte, en su alocución la defensa consideró que el delito endilgado por la fiscalía no es el correcto, es decir, que el no pago de la estadía del hotel debe encuadrarse en un incumplimiento de un deber contractual y no en el delito tipificado como estafa.

Escuchadas las partes y con la presencia de Costilla en el recinto, el Dr. Maidana resolvió confirmarle la detención al sujeto y ordenar su traslado al servicio penitenciario provincial como lo pidió el fiscal.

Finalizada la audiencia, Costilla fue trasladado a la Comisaria Quinta donde estuvo alojado desde el fin de semana, para que previo al informe médico correspondiente sea trasladado al penal de Miraflores. Dentro del plazo de diez días, a partir de hoy, el fiscal deberá producir la prueba pendiente que ratifiquen la acusación en contra de Costilla y solicitarle la prisión preventiva.