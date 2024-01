Los Altos: Denuncian “persecución política” y despidos en el Concejo Deliberante

jueves, 11 de enero de 2024

Un grupo de 10 trabajadores del Concejo Deliberante de la localidad de Los Altos (Santa Rosa) recibieron este martes sendas cartas documento informándoles que habían sido despedidos de sus tareas. Los damnificados acusan que son víctimas de una “persecución política” por parte del nuevo presidente del cuerpo legislativo municipal, Braian Reynoso, quien se niega a recibirlos, y aseguran que hay “un listado de personas que van a ser nombradas”.

En diálogo con El Esquiú, una de las afectadas, Camila Soto, explicó que son por lo menos diez los contratos que se dieron de baja. “Estábamos con decreto del presidente del Concejo Deliberante, hay gente que tiene dos y tres años de antigüedad, pero ahora en diciembre y con maniobras poco claras se cambió al presidente del Concejo, asumió Reynoso y comenzó la persecución”, relató la mujer. La mujer señaló también que Reynoso dispuso dar vacaciones en el Concejo Deliberante y permanece cerrado, por lo que no logran obtener una respuesta a las presentaciones de notas que realizaron solicitando que se revea la decisión.

“No tenemos respuestas, acudimos al intendente (Raúl Barot), pero él nos respondió que no tiene ningún compromiso con nadie, cuando hay chicos que trabajaron en su momento para su campaña política, para que llegue él y el senador, y también Reynoso”, aseguró Camila, quien sostiene que “nos dicen que supuestamente es por falta de presupuesto, pero sabemos que hay una lista de personas que van a ingresar al Concejo Deliberante, o sea que plata sí hay”.

“En los dos últimos años se cambiaron tres veces los presidentes del Concejo, y cada vez que entra uno quiere sacar a la gente que no es de él; pero la última presidente, Eliana Moreira no hizo eso, no tocó ningún cargo, y ahora que asumió Reynoso el 11 de diciembre, con la excusa de que lo presionó el intendente para sacar los cargos, nos dejan sin trabajo, y hay gente que tiene varios hijos a cargo”, reclamó.

“Hoy el Peronismo en Los Altos está golpeado por un régimen político; oligarca y mezquino a manos del que ocupa ilegalmente él lugar de Presidente del Concejo Deliberante, Rodrigo Braian Reynoso. En una época de crisis económica extrema donde los compañeros y no compañeros necesitan más que nunca de la empatía y solidaridad de las instituciones políticas, este personaje muestra todo lo contrario, en un acto despiadado despide a un grupo de padres y madres de familia de su lugar de trabajo”, cuestionó.

En tal sentido, pidieron la intervención de los otros concejales y destacaron que la única edil que se mostró preocupada y con voluntad de brindarles apoyo es la anterior presidenta del Concejo, Eliana Moreira. “

Hay que decir que el concejo Deliberante tiene autonomía presupuestaria y fondos suficientes para sostener una planta de 50 empleados aproximadamente, por lo que la única explicación que nos queda de todo lo qué pasó es nada más que un cobarde y despiadado acto y golpe fatal al peronismo y su doctrina Justicialista”, reclamaron los damnificados.